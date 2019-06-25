İktidarsız katil "Çikatilo" kurbanlarının cinsel organını yedi! | Dünyanın en ünlü seri katillerinin kan donduran hikayeleri...
Kimi seri katiller öldürdükleri insanların yasını tutarken kimileri ise geride bıraktığı cesetlerden bir gurur tablosu gibi bahsetmeyi seçti. Bu seri katillerin en vahşilerinden birisi ise öldürdüğü kişilerin cinsel organlarını çiğneyen Andrey Çikatilo oldu... Dünyanın en ünlü seri katillerinin birçoğu da cinayetten yakalanmadı. İşte dünyanın en ünlü seri katillerinin kan donduran hayatları.
Dünyanın en ünlü seri katilleri, hayat hikayeleri ile kan dondurdu. Kimi seri katiller kurbanlarının yasını tutuyor, kimileri ise geride bıraktığı cesetlerle bir gurur tablosu gibi bahsediyor. Bu katillerden en vahşisi ise öldürdüğü kişileri cinsel organlarını çiğneyen Andrey Çikatilo... Çikatilo, 1978 ve 1990 yılları arasında Rusya'da cinsel saldırıdan ve 56 kişiyi ağırlıklı olarak çocukları öldürmek suçundan yargılandı. Hayat hikayesi kan donduran Çikatilo, Nisan 1992'de bu cinayetlerin 52'sini üstlendi. İşte Çikatilo ve diğer seri katillerin hikayeleri...
Pek çok katilin aksine iyi bir aile ve eğitime (Yale' den hukuk ve psikoloji diplomasına)sahip ABD'li bir seri katil ve tecavüzcüdür. 1974 - 1978 yılları arasında, ABD'nin çeşitli yerlerinde çok sayıda genç kadını öldürmüştür.
Kurbanlarının kesin sayısı bilinmeyen Bundy, 10 yılı aşkın inkâr süreci sonunda, 30'dan fazla cinayet işlediğini itiraf etmiştir. Bundy, sıklıkla, Amerikan seri katillerinin öncül örneği olarak kabul edilir.
Gerçekten de seri katil terimi ilk defa onu tanımlamak için ortaya atılmıştır. Bundy'nin bir sosyopat olduğu düşünülmektedir. İşlediği vahşi cinayetlere rağmen eğitimli, yakışıklı ve kibar bir genç adam olarak tanımlanır.
Kurbanlarını genelde sopayla döverek, bazen de boğarak öldürmüştür. Kurbanlarının çoğuna tecavüz ettiğine ve ayrıca, öldürdükten sonra da tecavüz edip, bedenlerini kestiğine inanılmaktadır.
Dean Arnold Corll (24 Aralık 1939 – 8 Ağustos 1973)
İşinin başına döndükten sonra yine yoksul cocuklara şeker dağıtan biri olarak gündeme geldi ancak özellikle erkek çocuklara ilgi göstermesi ile dikkat çekti.Bazı cocukların şikayeti üzerine bir kaç defa sorgulandı ancak serbest bırakıldı.
Şeker fabrikası kapatıldıktan sonra Houston'da elektrisyenlik yapan Corll'ın seri katil olduğu, öldürüldükten sonra suç ortağı ve katili Elwer Wayne tarafından ihbar edilmiş ve yapılan araştırmalar sonucu cinayetleri günyüzüne çıkarılmıştır.