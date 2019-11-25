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İşte dünyanın süper güç devletleri listesi haberimizde! Türkiye kaçıncı sırada?

Süpergüç, egemen konumdaki bir devleti tanımlamak için kullanılan terimdir. Bu durum, nüfuz kapasitesini küresel ölçekte uygulamak için olan geniş kabiliyete sahip olması ile karakterize edilir. Bu, diplomatik ve yumuşak güç etkisi yanında ekonomik, askeri, teknolojik ve kültürel güç kombine araçları vasıtasıyla yapılır. Bu bağlamda 'Potansiyel süper güçler' terimi, akademisyenler ve diğer uzmanlar tarafından birçok ülkenin 21. yüzyılda süper güç statüsüne kavuşma ihtimali göz önünde bulundurularak kullanılan bir terimdir. Türkiye ileri de süper güç olacak devletler arasında yer alıyor. İşte dünyanın süper güç devletleri listesi...

25.11.2019 13:59 - Son Güncelleme: 25.11.2019 13:59
Dünyanın süper güç devletleri listesi açıklandı! İşte 20 ülkeli o liste... Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Bölgede sözü dinlenen Türkiye'nin askeri alandaki yükselişini tüm dünya dört gözle takip ediyor. İngiltere merkezli siyasi cemiyet Henry Jackson Society, dünyanın en büyük 20 süper gücünü açıkladı. Listede Türkiye'de yer aldı. İşte dünyanın en büyük 20 süper gücü.

Dünyanın süper güç devletleri listesi açıklandı! İşte 20 ülkeli o liste... Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Bazı gözlemciler sahneye giren bir sonraki süper gücün Çin olabileceğine inanıyor. Bazı analistlere göre, Çin ekonomisi 2020 yılına kadar satın alma gücü paritesi açısından Birleşik Devletler ekonomisini aşacak. Çin'in baş döndürücü yeni inşaat hızı, dünya sahnesindeki yükselişinin bir kanıtı ve tanınan askeri birikimi görünebilir, dünyanın dört bir yanındaki diğer ülkeleri tehdit ediyor; ancak yoğun nüfus, kirlilik, ekonomik politikadaki zıtlıklar, başta Doğu Türkistan ve Tibet olmak üzere sorunlu bölgelerin olması gibi pek çok problem devam ediyor.

Dünyanın süper güç devletleri listesi açıklandı! İşte 20 ülkeli o liste... Bakın Türkiye kaçıncı sırada

'Potansiyel süper güçler' terimi, akademisyenler ve diğer uzmanlar tarafından birçok ülkenin 21. yüzyılda süper güç statüsüne kavuşma ihtimali göz önünde bulundurularak kullanılan bir terimdir. Büyük olması nedeniyle pazarlarda büyüyen askeri gücü, ekonomik potansiyeli ve uluslararası meselelerde etkisi ile, Çin, Avrupa Birliği, Hindistan ve Rusya 21. yüzyılda süper güç statüsü elde etme potansiyeline sahip güçler arasındadır. Bununla birlikte Stratfor'un Kurucusu George Friedman, Türkiye'nin gelecekteki süper güçlerden birisi olacağını ileri sürmüştür.

Dünyanın süper güç devletleri listesi açıklandı! İşte 20 ülkeli o liste... Bakın Türkiye kaçıncı sırada

İşte dünyanın en büyük 20 süper gücü...

Dünyanın süper güç devletleri listesi açıklandı! İşte 20 ülkeli o liste... Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Amerika Birleşik Devletleri listenin birinci sırasına yerleşti.

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