İşte dünyanın süper güç devletleri listesi haberimizde! Türkiye kaçıncı sırada?
Süpergüç, egemen konumdaki bir devleti tanımlamak için kullanılan terimdir. Bu durum, nüfuz kapasitesini küresel ölçekte uygulamak için olan geniş kabiliyete sahip olması ile karakterize edilir. Bu, diplomatik ve yumuşak güç etkisi yanında ekonomik, askeri, teknolojik ve kültürel güç kombine araçları vasıtasıyla yapılır. Bu bağlamda 'Potansiyel süper güçler' terimi, akademisyenler ve diğer uzmanlar tarafından birçok ülkenin 21. yüzyılda süper güç statüsüne kavuşma ihtimali göz önünde bulundurularak kullanılan bir terimdir. Türkiye ileri de süper güç olacak devletler arasında yer alıyor. İşte dünyanın süper güç devletleri listesi...
Bazı gözlemciler sahneye giren bir sonraki süper gücün Çin olabileceğine inanıyor. Bazı analistlere göre, Çin ekonomisi 2020 yılına kadar satın alma gücü paritesi açısından Birleşik Devletler ekonomisini aşacak. Çin'in baş döndürücü yeni inşaat hızı, dünya sahnesindeki yükselişinin bir kanıtı ve tanınan askeri birikimi görünebilir, dünyanın dört bir yanındaki diğer ülkeleri tehdit ediyor; ancak yoğun nüfus, kirlilik, ekonomik politikadaki zıtlıklar, başta Doğu Türkistan ve Tibet olmak üzere sorunlu bölgelerin olması gibi pek çok problem devam ediyor.
'Potansiyel süper güçler' terimi, akademisyenler ve diğer uzmanlar tarafından birçok ülkenin 21. yüzyılda süper güç statüsüne kavuşma ihtimali göz önünde bulundurularak kullanılan bir terimdir. Büyük olması nedeniyle pazarlarda büyüyen askeri gücü, ekonomik potansiyeli ve uluslararası meselelerde etkisi ile, Çin, Avrupa Birliği, Hindistan ve Rusya 21. yüzyılda süper güç statüsü elde etme potansiyeline sahip güçler arasındadır. Bununla birlikte Stratfor'un Kurucusu George Friedman, Türkiye'nin gelecekteki süper güçlerden birisi olacağını ileri sürmüştür.