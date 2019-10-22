7 bin polis alınacak! Polis alımı hangi tarihte, ne zaman bitecek?
26. dönem POMEM başvuru şartları nedir, nasıl yapılır? 7 bin polis alımı POMEM başvuruları hangi tarihte, ne zaman bitecek gibi sorular şuan oldukça fazla gündeme geldi. Bu bağlamda adaylar polis alım başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. Adaylar, 14-25 Ekim tarihleri arasında 'pa.edu.tr' adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak. Giriş koşulları Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alıyor. İşte, POMEM başvuruları hakkında merak edilen detaylar!
POMEM başvurusu nasıl yapılır? 26. dönem POMEM başvurusu hakkında polis olmak isteyen binlerce genç araştırma yapıyor. POMEM tarafından 7 bin polis alımı yapılacağı duyurulmuş ve alımlar 14 Ekim tarihinde başlamıştı. 7 bin polis alımında son haftaya girildi. Peki, POMEM başvuruları ne zaman bitecek? Açıklanan ilana göre, lisans mezunu 5 bin 40'ı erkek, 560'ı kadın, önlisans mezunu 1260'ı erkek, 140'ı kadın olmak üzere toplam 7 bin öğrenci alımı yapılacak. Yoğun şekilde araştırılan POMEM başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı…
Lisans mezunları için yapılan 2018 veya 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden P3 puan türünden en az 60, önlisans mezunları için yapılan 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar başvurabilecek. Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne lisans mezunu 5 bin 40'ı erkek, 560'ı kadın, önlisans mezunu 1260'ı erkek, 140'ı kadın olmak üzere 7 bin polis adayı alınacak
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 5 bin 40'ı erkek, 560'ı kadın, önlisans mezunu 1260'ı erkek, 140'ı kadın olmak üzere toplam 7 bin öğrenci alımı yapılacak. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden takip edilecek.