7 bin polis alınacak! Polis alımı hangi tarihte, ne zaman bitecek?

POMEM başvurusu nasıl yapılır? 26. dönem POMEM başvurusu hakkında polis olmak isteyen binlerce genç araştırma yapıyor. POMEM tarafından 7 bin polis alımı yapılacağı duyurulmuş ve alımlar 14 Ekim tarihinde başlamıştı. 7 bin polis alımında son haftaya girildi. Peki, POMEM başvuruları ne zaman bitecek? Açıklanan ilana göre, lisans mezunu 5 bin 40'ı erkek, 560'ı kadın, önlisans mezunu 1260'ı erkek, 140'ı kadın olmak üzere toplam 7 bin öğrenci alımı yapılacak. Yoğun şekilde araştırılan POMEM başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı…