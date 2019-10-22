Memleketinizin eski adı bakın neymiş? Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri! Öğrenince şaşkına döneceksiniz!
Türkiye bulunduğu sınırlar içerisinde oldukça kozmopolit bir yapı içinde yer almaktadır. Türkiye'de 81 il vardır ve bunların eski isimleri oldukça şaşırtıcıdır. Peki bu illerin isimlerinin nereden geldiğini biliyor musunuz? Bu iller arasında bir tanesinin ise isminin nereden geldiği belli değil. Adı bilinmeyen tek ilimizi duyunca çok şaşıracaksınız. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, TBMM Arşivi, İçişleri Bakanlığı Arşivi, Osmanlı Arşivi, Resmi Gazete Arşivi, Milli Kütüphane kaynakları ve İngiliz arşivlerinden yararlanan çalışmada şehirlerin eski isimleri de yer alıyor.İşte yaşadığınız şehrin isminin tarihi:
Prof. Dr. Musa Şaşmaz'ın "Türkiye'nin İdari Taksimatı" adlı 15 ciltlik araştırması Türkiye'nin vilayet, kaza, nahiye veya köylerinin tarihte uğradığı değişimi ortaya koyuyor. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, TBMM Arşivi, İçişleri Bakanlığı Arşivi, Osmanlı Arşivi, Resmi Gazete Arşivi, Milli Kütüphane kaynakları ve İngiliz arşivlerinden yararlanan çalışmada şehirlerin eski isimleri de yer alıyor.İşte yaşadığınız şehrin isminin tarihi:
ADANA: Adana'yı kimlerin nasıl kurdukları konusunda elde kesin bilgiler yoktur. Ancak, Bizans' lı Etien' in ilettiği bir söylenceye göre, Uranus' un oğulları Adanos ve Saros, Tarsus' la savaşarak burayı ele geçirmişler. Bunlardan Adanos kente ( Adana ) Saros'ta ırmağa (Seyhan) adını vermiş.
AFYONKARAHİSAR: Afyon türkülerinde sık sık "Hisar" sözcüğü geçer. "Hisarın bedenleri çevirin gidenleri" Bu hisar sözcüğünün Afyon türkülerinde sık sık yinelenmesi nedensiz değildir. Eski adı Akroenos olan şehri Selçuklular uzun süren bir kuşatmadan sonra ele geçirdiler. "Hisar" kuşatma anlamına gelir. Acılarla elde edilen yere "Karahisar" dediler ve orada, kara taşlardan bir kale kurdular. Onaltıncı yüzyılda bölgede afyon yetiştirilmeye başlayınca, Karahisar'ın başına bir de Afyon eklendi ve şehir "Afyonkarahisar" adını aldı.
AĞRI: İsmi sınırları içindeki "Ararat" dağından alır. Çok eski çağlarda yeryüzü korkunç bir su baskınınına uğradı.(Nuh Tufanı) Nuh peygamber bütün canılardan bir çifti alarak bir gemiye bindirdi. Gemi Cudi (İslam kaynaklarına göre) (Hristiyan kaynaklarına göre de Ararat – Ağrı) dağına kondu. Ararat, önce aran sonra da Ağrı adını aldı.