Memleketinizin eski adı bakın neymiş? Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri! Öğrenince şaşkına döneceksiniz!

Türkiye bulunduğu sınırlar içerisinde oldukça kozmopolit bir yapı içinde yer almaktadır. Türkiye'de 81 il vardır ve bunların eski isimleri oldukça şaşırtıcıdır. Peki bu illerin isimlerinin nereden geldiğini biliyor musunuz? Bu iller arasında bir tanesinin ise isminin nereden geldiği belli değil. Adı bilinmeyen tek ilimizi duyunca çok şaşıracaksınız. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, TBMM Arşivi, İçişleri Bakanlığı Arşivi, Osmanlı Arşivi, Resmi Gazete Arşivi, Milli Kütüphane kaynakları ve İngiliz arşivlerinden yararlanan çalışmada şehirlerin eski isimleri de yer alıyor.İşte yaşadığınız şehrin isminin tarihi:

22.10.2019 11:04 - Son Güncelleme: 22.10.2019 11:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





