Son dakika: Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar
Son dakika haberi... İstanbul'da bulunan Şişli-Mecidiyeköy metro durağında raylara atladığı belirtilen bir kadın hayatını kaybetti. Olay nedeniyle metro durağı kapatılırken, seferler Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman arasında yapılıyor. İşte Şişli-Mecidiyeköy metro durağında yaşanan intihar olayına ilişkin olay yerinden ilk görüntüler.
22.10.2019 15:00
- Son Güncelleme: 22.10.2019 15:07
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle metro seferleri Şişli-Mecidiyeköy durağında durduruldu.
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