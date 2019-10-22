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Son dakika: Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar

Son dakika haberi... İstanbul'da bulunan Şişli-Mecidiyeköy metro durağında raylara atladığı belirtilen bir kadın hayatını kaybetti. Olay nedeniyle metro durağı kapatılırken, seferler Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman arasında yapılıyor. İşte Şişli-Mecidiyeköy metro durağında yaşanan intihar olayına ilişkin olay yerinden ilk görüntüler.

22.10.2019 15:00 - Son Güncelleme: 22.10.2019 15:07
Son dakika: Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar

Olay saat 13.10'da Şişli-Mecidiyeköy metro durağında meydana geldi. Edinilen bilgiyi göre; durakta bekleyen bir kadın kendini raylara attı.

Son dakika: Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle metro seferleri Şişli-Mecidiyeköy durağında durduruldu.

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Son dakika: Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, metro durağı kapatıldı. Seferler Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman arasında yapılıyor.

Son dakika: Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında geçici bir süre seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.

Son dakika: Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar

Sefer yapılamayan Osmanbey-Levent istasyonları arasında İETT, ücretsiz otobüs seferi yapmaktadır." denildi.

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