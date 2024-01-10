25 gündür kayıp olarak aranıyordu | Parçalanmış cesedi bulundu! Katili meğer yıllarca aynı kanepede uyuduğu...

Eskişehir'de kan donduran bir olay meydana geldi... Kaybolduktan 25 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi bulunan Nazmi Önal'ın (64) ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan kardeşi M.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşte kan donduran olayın detayları...
Alınan bilgiye göre, Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi'nde annesi ve kardeşi ile birlikte oturan Nazmi Önal, 27 Eylül 2023 tarihinde kaybolmuştu.
Şizofreni hastası olduğu iddia edilen Önal, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma, AKUT, Dorlion Arama Kurtarma, AFAD gönüllülerinden oluşan 50 kişilik ekip tarafından kaybolduğu ilk günden itibaren arandı.
PARÇALANMIŞ UZUVLARI FARKLI NOKTALARDA BULUNDU
Kaybolduktan 25 gün sonra Nazmi Önal'a ait olduğu iddia edilen bedeninden ayrılmış kafa ve bacaklar, bir kadın tarafından köy merkezinde bulunmuştu.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada kafatasını ise bacağın bulunduğu bölgenin 15 metre ilerisinde bulmuştu.
JASAT EKİPLERİ OLAYI AYDINLATMAK İÇİN AİLE BİREYLERİNİ YAKIN TAKİBE ALDI
Köy merkezinde Nazmi Önal'a ait parçalar otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.