25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta tekstil ve züccaciye ürünleri sürprizlerle dolu!
25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Sürpriz ürünlerin yer aldığı listede tekstik ürünleri ile züccaciye ürünleri dikkat çekiyor. BİM müşterileri bu hafta hangi ürünlerin satışa çıkacağını araştırıyordu. Sizler için güncel listeyi sayfamızda derledik. Peki, haftanın cuma indirimleri neler? Bu hafta BİM'de neler olacak? İşte 25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
24.10.2019 15:17
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