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O aslında çok ünlü bir oyuncu! Güzel yıldızı görenler gözlerine inanamadı

Filmlerde canlandırdıkları karakterlerle kimi dünyanın en popüler oyuncusu olurken kimi de hak ettiği ünü yakalayamadı. Ancak filmlerdeki süper kahramanlar ve süper kahramanlara hayat veren isimlerin gerçek hayattaki halleri görenleri şaşırttı. İşte Süper kahramanların kostümsüz halleri...

24.10.2019 15:57 - Son Güncelleme: 24.10.2019 15:59
O aslında çok ünlü bir oyuncu! Güzel yıldızı görenler gözlerine inanamadı

Siz onun böyle göründüğüne bakmayın, o aslında ünlü bir yıldız, iyi bir oyuncu. Ve öyle bir hale geldi ki herkesin ağzı açık kaldı.

O aslında çok ünlü bir oyuncu! Güzel yıldızı görenler gözlerine inanamadı

O da onlardan biri. Ve oyuncu listesinde adı olmasa kimse onu tanıyamayacak.

O aslında çok ünlü bir oyuncu! Güzel yıldızı görenler gözlerine inanamadı

Bu isim Naomi Grossman'dan başkası değil. American Horror Story için bu hale bürünen güzel oyuncuyu hiç kimse tanıyamadı. Ünlü oyuncular bazı karakterleri canlandırmak için çok farklı görünümlere bürünebiliyor. Bored Panda sitesi ünlü yıldızların tanınmayacak hallerini derledi.

O aslında çok ünlü bir oyuncu! Güzel yıldızı görenler gözlerine inanamadı

Merly Streep Amerika'nın Melekleri dizisinde Rabbi karakterini oynamak için bu şekle bürünmüştü.

O aslında çok ünlü bir oyuncu! Güzel yıldızı görenler gözlerine inanamadı

Ralph Fiennes, Harry Poter'daki Lord Voldemort karakterini oynamıştı.

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