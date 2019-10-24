Yeşilçam'ın efsane karakteri Tarkan'ın düşmanı Wang Yu'yu hatırladınız mı? İşte Hakkı Koşar'ın son haline bakın!
Kartal Tibet'in başrolünde oynadığı Tarkan filmleri, hiç kuşkusuz Yeşilçam'ın efsanelerinden biri. Ezeli düşmanlarına karşı savaş veren Tarkan ve yoldaşı Kurt hala hafızalarda. Peki Tarkan'ın ilginç düşmanlarını hatırlıyor musunuz? Hakkı Koşar'ın canlandırdığı Wang-yu onlardan biri. Hakkı Koşar'ın canlandırdığı Wang-yu Yeşilçam'ın en ilginç tiplerinden biri olma özelliği taşıyor. Peki Hakkı Koşar şimdilerde neler yapıyor dersiniz? İşte yıllar içerisindeki değişimi.
Yeşilçam'ın klasil filmleridir Kartal Tibet'in başrolünde oynadığı Tarkan filmleri. Peki Tarkan'ın çok acayip düşmanlarını hatırladınız mı? eykel Adam, Wang yu, Goşa, Orso, devasa ahtapot, Kostok... İşte onlardan biri de Wang-yu. Wang Yu, Hakkı Koşar'ın canlandırdığı Tarkan'ın ezeli düşmanlarından biriydi. Peki Wang Yu yani Hakkı Koşar'ın son halini merak ediyor musunuz?
Hakkı Koşar, Wang Yu'dan evvel bir karete ustası. Hakkı Koşar, 8 Aralık 1943, İstanbul doğumlu... Türk Karatesinin Kurucusu, Türkiye Karate Federasyonu Onursal Başkanı. Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirmiştir. Spora harp okulunda öğrenciyken atletizmle başladı. Zamanla judo ve karateye yönelen Koşar, judoda milli forma giydi.