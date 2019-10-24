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Yeşilçam'ın efsane karakteri Tarkan'ın düşmanı Wang Yu'yu hatırladınız mı? İşte Hakkı Koşar'ın son haline bakın!

Kartal Tibet'in başrolünde oynadığı Tarkan filmleri, hiç kuşkusuz Yeşilçam'ın efsanelerinden biri. Ezeli düşmanlarına karşı savaş veren Tarkan ve yoldaşı Kurt hala hafızalarda. Peki Tarkan'ın ilginç düşmanlarını hatırlıyor musunuz? Hakkı Koşar'ın canlandırdığı Wang-yu onlardan biri. Hakkı Koşar'ın canlandırdığı Wang-yu Yeşilçam'ın en ilginç tiplerinden biri olma özelliği taşıyor. Peki Hakkı Koşar şimdilerde neler yapıyor dersiniz? İşte yıllar içerisindeki değişimi.

24.10.2019 15:27 - Son Güncelleme: 24.10.2019 15:36
Yeşilçam'ın efsane karakteri Tarkan'ın düşmanı Wang Yu'yu hatırladınız mı? İşte Hakkı Koşar'ın son haline bakın!

Yeşilçam'ın klasil filmleridir Kartal Tibet'in başrolünde oynadığı Tarkan filmleri. Peki Tarkan'ın çok acayip düşmanlarını hatırladınız mı? eykel Adam, Wang yu, Goşa, Orso, devasa ahtapot, Kostok... İşte onlardan biri de Wang-yu. Wang Yu, Hakkı Koşar'ın canlandırdığı Tarkan'ın ezeli düşmanlarından biriydi. Peki Wang Yu yani Hakkı Koşar'ın son halini merak ediyor musunuz?

Yeşilçam'ın efsane karakteri Tarkan'ın düşmanı Wang Yu'yu hatırladınız mı? İşte Hakkı Koşar'ın son haline bakın!

Hakkı Koşar, Wang Yu'dan evvel bir karete ustası. Hakkı Koşar, 8 Aralık 1943, İstanbul doğumlu... Türk Karatesinin Kurucusu, Türkiye Karate Federasyonu Onursal Başkanı. Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirmiştir. Spora harp okulunda öğrenciyken atletizmle başladı. Zamanla judo ve karateye yönelen Koşar, judoda milli forma giydi.

Yeşilçam'ın efsane karakteri Tarkan'ın düşmanı Wang Yu'yu hatırladınız mı? İşte Hakkı Koşar'ın son haline bakın!

1970 yılında İtalya'da düzenlenen judo turnuvasına katılan Koşar, bu ülkede sınavlara girip karatede "karakuşak" aldı. Türkiye'ye döner dönmez karate çalışmalarına ağırlık veren Koşar, "Türkiye Amatör Karate Organizasyonu"nu kurdu.

Yeşilçam'ın efsane karakteri Tarkan'ın düşmanı Wang Yu'yu hatırladınız mı? İşte Hakkı Koşar'ın son haline bakın!

Türkiye'de karatenin gelişmesine katkıda bulunan önemli isimler arasında yer alan ve birçok karateci yetiştiren Koşar, 1977'de A Kategori'de uluslararası hakem belgesi aldı. Aynı yıl Japonya'da düzenlenen dünya şampiyonasında görevlendirildi.

Yeşilçam'ın efsane karakteri Tarkan'ın düşmanı Wang Yu'yu hatırladınız mı? İşte Hakkı Koşar'ın son haline bakın!

1978 yılında Avrupa Karate Federasyonu'nun (EKU) teknik komitesine seçildi. 2007 Seçimlerine bağımsız aday olarak katıldı. Evli ve altı çocuk babasıdır.

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