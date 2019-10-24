Yeşilçam'ın efsane karakteri Tarkan'ın düşmanı Wang Yu'yu hatırladınız mı? İşte Hakkı Koşar'ın son haline bakın!

Kartal Tibet'in başrolünde oynadığı Tarkan filmleri, hiç kuşkusuz Yeşilçam'ın efsanelerinden biri. Ezeli düşmanlarına karşı savaş veren Tarkan ve yoldaşı Kurt hala hafızalarda. Peki Tarkan'ın ilginç düşmanlarını hatırlıyor musunuz? Hakkı Koşar'ın canlandırdığı Wang-yu onlardan biri. Hakkı Koşar'ın canlandırdığı Wang-yu Yeşilçam'ın en ilginç tiplerinden biri olma özelliği taşıyor. Peki Hakkı Koşar şimdilerde neler yapıyor dersiniz? İşte yıllar içerisindeki değişimi.

24.10.2019 15:27 - Son Güncelleme: 24.10.2019 15:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





