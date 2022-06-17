Son dakika: Kadir Şeker davasında flaş gelişme! 5 Temmuz’da yeniden hakim karşısına çıkacak

Kadir Şeker'in avukatları da karara itirazda bulunup, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Avukatlar tarafından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde; Kadir Şeker bir kadına yardım etmek isterken meydana gelen olayın, meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiği belirtildi.



