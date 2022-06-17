Son dakika: Kadir Şeker davasında flaş gelişme! 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkacak
Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkacak. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
17.06.2022 19:17 - Son Güncelleme: 17.06.2022 19:17
Olay, geçen yıl 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü.
Cumhuriyet savcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne 'haksız tahrik' indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek, itirazda bulundu.
Kadir Şeker'in avukatları da karara itirazda bulunup, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Avukatlar tarafından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde; Kadir Şeker bir kadına yardım etmek isterken meydana gelen olayın, meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiği belirtildi.