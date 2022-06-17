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Son dakika: Kadir Şeker davasında flaş gelişme! 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkacak

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkacak. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

17.06.2022 19:17 - Son Güncelleme: 17.06.2022 19:17
Son dakika: Kadir Şeker davasında flaş gelişme! 5 Temmuz’da yeniden hakim karşısına çıkacak

Olay, geçen yıl 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü.

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Son dakika: Kadir Şeker davasında flaş gelişme! 5 Temmuz’da yeniden hakim karşısına çıkacak

Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı.

Son dakika: Kadir Şeker davasında flaş gelişme! 5 Temmuz’da yeniden hakim karşısına çıkacak

Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla, ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

Son dakika: Kadir Şeker davasında flaş gelişme! 5 Temmuz’da yeniden hakim karşısına çıkacak

Cumhuriyet savcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne 'haksız tahrik' indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek, itirazda bulundu.

Son dakika: Kadir Şeker davasında flaş gelişme! 5 Temmuz’da yeniden hakim karşısına çıkacak

Kadir Şeker'in avukatları da karara itirazda bulunup, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Avukatlar tarafından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde; Kadir Şeker bir kadına yardım etmek isterken meydana gelen olayın, meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiği belirtildi.

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