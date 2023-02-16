248 saat 11. günde enkazdan sağ çıkarıldı! Aleyna Ölmez sağlık durumu nasıl, öldü mü? Aleyna Ölmez kimdir, kaç yaşında? Açıklama geldi...

Aleyna Ölmez kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl soruları merak ediliyor. Kahramanmaraş Atabey Apartmanı enkazından canlı olarak çıkarılan Aleyna Ölmez'in sağlık durumu hakkında araştırmalar hızlandı. Sosyal medyada ise genç kızın vefat ettiği iddia edildi. Peki, Aleyna Ölmez öldü mü, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...