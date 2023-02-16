248 saat 11. günde enkazdan sağ çıkarıldı! Aleyna Ölmez sağlık durumu nasıl, öldü mü? Aleyna Ölmez kimdir, kaç yaşında? Açıklama geldi...
Aleyna Ölmez öldü mü sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Türkiye'de yaşanan deprem felaketi sonrası 11. günde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son olarak facianın 248. saatinde meydana gelen mucize şoke etti. 17 yaşındaki Aleyna Ölmez 11 gün sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Bu nedenle Aleyna Ölmez öldü mü ve Aleyna Ölmez sağlık durumu merak ediliyor. İşte Aleyna Ölmez sağlık durumu...
Aleyna Ölmez kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl soruları merak ediliyor. Kahramanmaraş Atabey Apartmanı enkazından canlı olarak çıkarılan Aleyna Ölmez'in sağlık durumu hakkında araştırmalar hızlandı. Sosyal medyada ise genç kızın vefat ettiği iddia edildi. Peki, Aleyna Ölmez öldü mü, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
ALEYNA ÖLMEZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Kahramanmaraş Atabey Apartmanı'nda depremin ardından 11. günde umut dolu çalışmalar sonuç verdi. 17 yaşında olduğu belirtilen Aleyna Ölmez enkazdan sağ çıkarıldı.
ALEYNA ÖLMEZ KURTARILDI SIRA KARDEŞİ MİRAÇ'TA
Atabey Apartmanı'nda çalışma yapan ekipler 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'i enkaz altından sağ çıkardı. Ekipler, Aleyna'nın kardeşi Miraç'ı kurtarmak için çalışmalarına devam ediyor.
ALEYNA ÖLMEZ ÖLDÜ MÜ?
Aleyna Ölmez sağlık durumu hakkında detaylar bilinmiyor. Sosyal emdyada ise Aleyna'nın vefat ettiği iddia edildi.