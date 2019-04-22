BİM 26 Nisan Cuma aktüel kataloğunda fırsatlı ürünler bulunuyor! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?
Bu hafta BİM'de yer alan ürünler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye'nin birçok yerinde şubesi bulunan BİM 26 Nisan Cuma aktüel kataloğunda fırsatlı ürünler bulunuyor. Peki, BİM'de haftanın indirimli ürünleri hangileri? İşte BİM 26 Nisan Cuma aktüel kataloğu...
22.04.2019 22:28
- Son Güncelleme: 22.04.2019 22:28
BİM 26 Nisan Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'in yayınladığı kataloğda bu hafta yine teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Teknolojiden kişisel bakım ürünlerine, züccaciyeden tekstil ürünlerine, gıdadan temizlik ürünlerine birçok ürün bu katalogda bulunuyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte 26 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
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