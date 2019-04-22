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BİM 26 Nisan Cuma aktüel kataloğunda fırsatlı ürünler bulunuyor! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?

Bu hafta BİM'de yer alan ürünler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye'nin birçok yerinde şubesi bulunan BİM 26 Nisan Cuma aktüel kataloğunda fırsatlı ürünler bulunuyor. Peki, BİM'de haftanın indirimli ürünleri hangileri? İşte BİM 26 Nisan Cuma aktüel kataloğu...

22.04.2019 22:28 - Son Güncelleme: 22.04.2019 22:28
BİM 26 Nisan Cuma aktüel kataloğunda fırsatlı ürünler bulunuyor! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?

BİM 26 Nisan Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'in yayınladığı kataloğda bu hafta yine teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Teknolojiden kişisel bakım ürünlerine, züccaciyeden tekstil ürünlerine, gıdadan temizlik ürünlerine birçok ürün bu katalogda bulunuyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte 26 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 26 Nisan Cuma aktüel kataloğunda fırsatlı ürünler bulunuyor! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?

FAKİR BUHARLI ÜTÜ ÖZELLİKLERİ

Seramik taban
Şok buhar oranı 160 g
Devamlı buhar oranı 45 g/dk
Otomatik kapanma
Dikey buhar çıkışı
Kendi kendini temizleme özelliği
350 ml su tankı kapasitesi
Su damlatmama özelliği
3 m güç kablosu

BİM 26 Nisan Cuma aktüel kataloğunda fırsatlı ürünler bulunuyor! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?

KUMTEL SET ÜSTÜ OCAK ÖZELLİKLERİ

8 mm siyah cam gövde
Otomatik çakmaklı
Gaz kesme emniyet sistemi
LPG dönüşümüne uygun

60 KM mesafeye kadar kurulum ücretsiz

Doğalgaz uyumlu

BİM 26 Nisan Cuma aktüel kataloğunda fırsatlı ürünler bulunuyor! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?
BİM 26 Nisan Cuma aktüel kataloğunda fırsatlı ürünler bulunuyor! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?
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