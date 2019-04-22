23 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta neler var? Salı indirim ürünleri hangileri?
BİM aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz gün yayınlanmıştı. BİM müşterileri heyecanla indirim gününü bekliyor. Salı günü indirimleri ile müşterilerine birçok ürünü sunacak olan BİM'in yayınladığı 23 Nisan kataloğunda hangi ürünler var? Sizler için BİM aktüel ürünler kataloğunu derledik. İşte 23 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
22.04.2019 16:27
- Son Güncelleme: 22.04.2019 16:27
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