İstavrit tava nasıl yapılır? Lezzetli istavrit tava tarifi
Balık severlerin en çok tercih ettiği lezzetlerden biri olan istavritin tavası çok pratik hazırlanır ve lezzetli olur. İstavrit tava eskilerden Bizans mutfaklarında sıkça yer almış ve keyifle tüketilmiştir. İşte kolayca hazırlayacağınız İstavrit tava tarifi…
Osmanlı Saray mutfağında kuzu ve koyun nasıl mutfakların vazgeçilmezi ise Bizanslılar için de balık mutfakların vazgeçilmezi olmuştur. Balığın bol olması, İstanbul mutfağının balık yemekleri ile şekillenmesinde çok etkili olmuştur. Bizanslılar balığa verdikleri önemi, kentin simgesi olarak gördükleri ton balığını paralarına basarak göstermişlerdir.
Eskiden balığın yanında biber, zencefil, sumak ve koruk yenirse sağlığa yararlı olduğuna, balık yendikten sonra gülbeşeker, helva ve bal tüketildiğinde ise midenin rahat çalıştığına inanılırmış. Günümüzde balıkla beraber limon ve yeşillik yenmekte, balık yendikten sonra ise sadece tahin helvası ile hazmın kolaylaştırılması sağlanmaktadır.
Balıkla birlikte yenmeyecek maddelerin başında ise yumurta gelmektedir. Hatta eski dönemlerde balıkla birlikte yumurta yenirse "helak" olunacağı bildirilmiş, yoğurdun da balık ile birlikte yenmesi yasaklanmıştır.
İstavritin, halk mutfağında 19. Yüzyıl sonlarında bolca tüketildiği görülmektedir. Günümüzde de hala en çok tüketilen balıkların başında istavrit gelmektedir.