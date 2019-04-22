İstavrit tava nasıl yapılır? Lezzetli istavrit tava tarifi

Balık severlerin en çok tercih ettiği lezzetlerden biri olan istavritin tavası çok pratik hazırlanır ve lezzetli olur. İstavrit tava eskilerden Bizans mutfaklarında sıkça yer almış ve keyifle tüketilmiştir. İşte kolayca hazırlayacağınız İstavrit tava tarifi…

22.04.2019 16:08 - Son Güncelleme: 22.04.2019 16:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





