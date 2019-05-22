GaleriYaşam

Mars'tan gelen fotoğraf kan dondurdu! Uzaylılarla ilgili ilk kez...

İnsanlık tarihi boyunca en çok merak edilen konulardan biri de "uzayda hayat var mı?" sorusu oldu. Son yıllarda bu konuda yapılan araştırmalarda Mars başta olmak üzere uzaydan birçok sıra dışı görüntü geldi. Ortaya çıkan bu fotoğraflardaki bazı simgelerin uzaylılar tarafından yapıldığı iddia edilirken, Facebook başta olmak üzere sosyal medyada büyük ses getiren fotoğraflar çok konuşuldu.

22.05.2019 11:46 - Son Güncelleme:
Mars'tan gelen fotoğraf kan dondurdu! Uzaylılarla ilgili ilk kez...

Son yıllarda uzay araştırmaları hızını iyice artırdı.

Mars'tan gelen fotoğraf kan dondurdu! Uzaylılarla ilgili ilk kez...

Mars'ta kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü şu sıra Facebook başta olmak üzere sosyal medyada büyük ses getirdi.

Mars'tan gelen fotoğraf kan dondurdu! Uzaylılarla ilgili ilk kez...

Mars'tan sık sık Dünya'ya görüntü gönderen Curiosity aracının geçtiği görüntülerden biri de 'uzaylı savaşçı' oldu. Uzaktan bakıldığında ne olduğu belli olmayan cisme biraz daha yakınlaştırıldığında ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor.

Mars'tan gelen fotoğraf kan dondurdu! Uzaylılarla ilgili ilk kez...

Elbette NASA'nın bu konuda bir yorumu yok; ancak görüntüyü izleyen UFO meraklıları 'uzaylı savaşçı' yorumlarını yapmakta geri durmuyor.

Mars'tan gelen fotoğraf kan dondurdu! Uzaylılarla ilgili ilk kez...

NASA'nın kaydettiği bir diğer görüntüde ise net bir şekilde görülen cisim, büyük bir heyecana yol açtı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı ŞOK aktüel ürünler: ŞOK'ta bayram alışverişi sürprizi! 22-28 Mayıs güncel katalog fiyat listesi
ŞOK aktüel ürünler: ŞOK'ta bayram alışverişi sürprizi! 22-28 Mayıs güncel katalog fiyat listesi