Mars'tan gelen fotoğraf kan dondurdu! Uzaylılarla ilgili ilk kez...

İnsanlık tarihi boyunca en çok merak edilen konulardan biri de "uzayda hayat var mı?" sorusu oldu. Son yıllarda bu konuda yapılan araştırmalarda Mars başta olmak üzere uzaydan birçok sıra dışı görüntü geldi. Ortaya çıkan bu fotoğraflardaki bazı simgelerin uzaylılar tarafından yapıldığı iddia edilirken, Facebook başta olmak üzere sosyal medyada büyük ses getiren fotoğraflar çok konuşuldu.

22.05.2019 11:46 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





