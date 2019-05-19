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23 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu: Samsung Smart TV ve birçok sürpriz ürünler burada

23 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Türkiye genelinde 8 bin marketi bulunan A101 marketlerin haftada iki kere uyguladığı aktüel ürünler indirimlerinin perşembe günü kataloğu yayınlandı ve merak edilen sorular yanıt buldu. Bu hafta A101'de dolu dolu kampanyalar olacak. Bayram öncesi şekerlemeleri satışa çıkarak A101'in bu katalogdaki en dikkat çeken ürünü ise Samsung Smart TV oldu. İşte 23 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...

19.05.2019 14:33 - Son Güncelleme: 20.05.2019 09:36
23 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu: Samsung Smart TV ve birçok sürpriz ürünler burada

A101'de bu hafta neler indirimde? A101 müşterilerinin merakla beklediği katalog yayınlandı. Teknolojiden bahçe ürünlerine, hırdavattan gıdaya, tekstil ürünlerinden oyuncak çeşitlerine birçok ürünün yer aldığı güncel kataloğu haberimizde derledik. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 23 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...

23 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu: Samsung Smart TV ve birçok sürpriz ürünler burada

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (23 MAYIS 2019)

A101'de bu hafta en dikkat çeken ürünler arasında Samsung 43NU7100 43" UHD 4K Smart TV yer alıyor. 2.929,00 TL fiyatı ile bu televizyon 2 yıl garantili olarak 23 Mayıs'ta satışa çıkacak.

23 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu: Samsung Smart TV ve birçok sürpriz ürünler burada

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (23 MAYIS 2019)

General Mobile GM8 Go Black Cep Telefonu

* 1 GB RAM

* 16 GB dahili hafıza

* 128 GB'a kadar Micro SD kart desteği

* 1,5 GHz Quard Core İşlemci

* Android 8.1 Oreo Go Edition

* 3500 mAh pil

23 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu: Samsung Smart TV ve birçok sürpriz ürünler burada

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (23 MAYIS 2019)

Piranha 1125 Full HD Aksiyon amerası 99,00 TL. Full HD video çözünürlük ve su geçirmez kılıf hediyeli bu ürün taksitli imkanlarla da alınabilecek. Ürünün taksitli fiyatı 103,00 TL olacak.

23 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu: Samsung Smart TV ve birçok sürpriz ürünler burada

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (23 MAYIS 2019)

Piranha Kablolu Kulaklık

* Cep telefonu ve PC uyumlu

* Çağrı karşılama

* Yoğun bass ses kalitesi

* Katlanır, kolay taşınır

* 2 yıl garanti

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