23 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu: Samsung Smart TV ve birçok sürpriz ürünler burada

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (23 MAYIS 2019)

A101'de bu hafta en dikkat çeken ürünler arasında Samsung 43NU7100 43" UHD 4K Smart TV yer alıyor. 2.929,00 TL fiyatı ile bu televizyon 2 yıl garantili olarak 23 Mayıs'ta satışa çıkacak.