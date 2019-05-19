23 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu: Samsung Smart TV ve birçok sürpriz ürünler burada
23 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Türkiye genelinde 8 bin marketi bulunan A101 marketlerin haftada iki kere uyguladığı aktüel ürünler indirimlerinin perşembe günü kataloğu yayınlandı ve merak edilen sorular yanıt buldu. Bu hafta A101'de dolu dolu kampanyalar olacak. Bayram öncesi şekerlemeleri satışa çıkarak A101'in bu katalogdaki en dikkat çeken ürünü ise Samsung Smart TV oldu. İşte 23 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...
19.05.2019 14:33
- Son Güncelleme: 20.05.2019 09:36
A101'de bu hafta neler indirimde? A101 müşterilerinin merakla beklediği katalog yayınlandı. Teknolojiden bahçe ürünlerine, hırdavattan gıdaya, tekstil ürünlerinden oyuncak çeşitlerine birçok ürünün yer aldığı güncel kataloğu haberimizde derledik. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 23 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...
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