Deccal'ın alametleri tek tek ortaya çıkıyor! Dünya ürperdi... İşte Deccal'ın özellikleri

Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. Korkunç bir tahribatın öncüsü olan Deccalı tanımanın, manevi hayatımız açısından önemi büyüktür. İşte Deccal'in özellikleri.

19.05.2019 17:53 - Son Güncelleme: 19.05.2019 18:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





