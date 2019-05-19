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Deccal'ın alametleri tek tek ortaya çıkıyor! Dünya ürperdi... İşte Deccal'ın özellikleri

Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. Korkunç bir tahribatın öncüsü olan Deccalı tanımanın, manevi hayatımız açısından önemi büyüktür. İşte Deccal'in özellikleri.

19.05.2019 17:53 - Son Güncelleme: 19.05.2019 18:22
Deccal'ın alametleri tek tek ortaya çıkıyor! Dünya ürperdi... İşte Deccal'ın özellikleri
Deccal'ın alametleri tek tek ortaya çıkıyor! Dünya ürperdi... İşte Deccal'ın özellikleri

Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. İşte Deccal'in özellikleri.

Deccal'ın alametleri tek tek ortaya çıkıyor! Dünya ürperdi... İşte Deccal'ın özellikleri
Deccal'ın alametleri tek tek ortaya çıkıyor! Dünya ürperdi... İşte Deccal'ın özellikleri

1- Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek

(يقول: أنا نبي)

Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077; İbn Kesir, el-Fiten ve'l-Melahim, 1/32.

Deccal'ın alametleri tek tek ortaya çıkıyor! Dünya ürperdi... İşte Deccal'ın özellikleri
Deccal'ın alametleri tek tek ortaya çıkıyor! Dünya ürperdi... İşte Deccal'ın özellikleri

2- Deccal bir süre sonra kendini Rab ilan edecek

(ثم يثني فيقول أنا ربكم)

Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38635; Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20828 İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077

Deccal'ın alametleri tek tek ortaya çıkıyor! Dünya ürperdi... İşte Deccal'ın özellikleri
Deccal'ın alametleri tek tek ortaya çıkıyor! Dünya ürperdi... İşte Deccal'ın özellikleri

3- Deccal ağlayıp inleyen, üzüntülü, kederli bir görüntüye sahiptir.

(يظهر الخزن؛ مُظْهِرٍ الْحُزْنَ)

Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38791; İbn Mace, Sünen, hadis no: 4074.

Deccal'ın alametleri tek tek ortaya çıkıyor! Dünya ürperdi... İşte Deccal'ın özellikleri
Deccal'ın alametleri tek tek ortaya çıkıyor! Dünya ürperdi... İşte Deccal'ın özellikleri

4- Deccalin karargahı köşk şeklinde bir Hristiyanların manastırıdır.

(ففي المغرب الدير صومعة الراهب والمراد هنا القصر/ اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْقَصْرِ)

Kaynak: Suyuti, Dibac ale'l-Müslim, 6/261; Müslim, hadis no: 2942; Avnu'l-Mabud, 11/317; Es-Sünen el-Varide Fi'l-Fiten, 6/1149.

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