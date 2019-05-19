Deccal'ın alametleri tek tek ortaya çıkıyor! Dünya ürperdi... İşte Deccal'ın özellikleri
Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. Korkunç bir tahribatın öncüsü olan Deccalı tanımanın, manevi hayatımız açısından önemi büyüktür. İşte Deccal'in özellikleri.
19.05.2019 17:53
- Son Güncelleme: 19.05.2019 18:22
Deccal'ın alametleri tek tek ortaya çıkıyor! Dünya ürperdi... İşte Deccal'ın özellikleri
Deccal'ın alametleri tek tek ortaya çıkıyor! Dünya ürperdi... İşte Deccal'ın özellikleri
Deccal'ın alametleri tek tek ortaya çıkıyor! Dünya ürperdi... İşte Deccal'ın özellikleri
Deccal'ın alametleri tek tek ortaya çıkıyor! Dünya ürperdi... İşte Deccal'ın özellikleri
Deccal'ın alametleri tek tek ortaya çıkıyor! Dünya ürperdi... İşte Deccal'ın özellikleri
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