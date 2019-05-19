21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta temizlik ürünleri dikkat çekiyor
21 Mayıs BİM aktüel ürünler listesi için bekleyiş sona erdi. Salı günü indirimlerini heyecanla bekleyen BİM müşterileri, internet üzerinden güncel kataloğu araştırmaya başladı. Bu hafta temizlik ürünlerine ağırlık veren BİM'in yeni kataloğunu haberimizde derledik. İşte BİM müşterilerinin merakla araştırdığı 'BİM'de bu hafta neler olacak?' sorusunun yanıtı...
19.05.2019 13:56
- Son Güncelleme: 19.05.2019 13:56
BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? 21 Mayıs tarihli aktüel ürünler kataloğunda çeşit çeşit ürünler dikkat çekiyor. Ev hanımlarını yakından ilgilendiren ürünler bu katalogda. Temizlik ürünlerine ağırlık verilen 21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu ile salı günü indirimleri paylaşıldı. Peki, bu hafta BİM'de neler var? İşte 21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...
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