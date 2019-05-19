21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta temizlik ürünleri dikkat çekiyor

BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? 21 Mayıs tarihli aktüel ürünler kataloğunda çeşit çeşit ürünler dikkat çekiyor. Ev hanımlarını yakından ilgilendiren ürünler bu katalogda. Temizlik ürünlerine ağırlık verilen 21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu ile salı günü indirimleri paylaşıldı. Peki, bu hafta BİM'de neler var? İşte 21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...