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21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta temizlik ürünleri dikkat çekiyor

21 Mayıs BİM aktüel ürünler listesi için bekleyiş sona erdi. Salı günü indirimlerini heyecanla bekleyen BİM müşterileri, internet üzerinden güncel kataloğu araştırmaya başladı. Bu hafta temizlik ürünlerine ağırlık veren BİM'in yeni kataloğunu haberimizde derledik. İşte BİM müşterilerinin merakla araştırdığı 'BİM'de bu hafta neler olacak?' sorusunun yanıtı...

19.05.2019 13:56 - Son Güncelleme: 19.05.2019 13:56
21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta temizlik ürünleri dikkat çekiyor

BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? 21 Mayıs tarihli aktüel ürünler kataloğunda çeşit çeşit ürünler dikkat çekiyor. Ev hanımlarını yakından ilgilendiren ürünler bu katalogda. Temizlik ürünlerine ağırlık verilen 21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu ile salı günü indirimleri paylaşıldı. Peki, bu hafta BİM'de neler var? İşte 21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...

21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta temizlik ürünleri dikkat çekiyor

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (21 MAYIS 2019)

Toz Deterjan Ariel 6 kg

• Dağ Esintisi
• Mor Çiçekler

21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta temizlik ürünleri dikkat çekiyor

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (21 MAYIS 2019)

Konsantre Yumuşatıcı Vernel

• 120 yıkama
• Taze Gül
• 1440 mlx2

21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta temizlik ürünleri dikkat çekiyor

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (21 MAYIS 2019)

60'lı Bulaşık Makinesi Tableti Bind Activit Premium

34,90 TL

21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta temizlik ürünleri dikkat çekiyor

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (21 MAYIS 2019)

2'li Bulaşık Makinesi Temizleyici Bind Activit

4,95 TL

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