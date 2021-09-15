22 yaşında kendi arabasını yaptı! 'İmkansız diye bir şey yoktur’ dedi, 5 bin liraya çocukluk hayalini gerçekleştirdi! 3 yıl boyunca...
Mersin'in Erdemli ilçesinde 22 yaşındaki Musa Topak çocukluk hayalini gerçekleştirdi. 3 yıl emek vedi, haftalığından arttırdığı 5 bin lirayla kendi arabasını yaptı. 'İmkansız diye bir şey yoktur' mottosuyla ilerleyen genç, hurcadu ve parçacılardan topladığı malzemelerle birlikte arabasını yürür hale getirdi. Okuyup mühendis olmak isteyen Topak, sanayide torna ustası olmaktan da mutluluk duyduğunu dile getirdi. Arabasını trafiğe çıkacak hale getirdiğini ama trafikte kullanmadığını dile getiren Topak, "Trafikte kullanamadığımız için mecbur böyle kapalı alanlarda kullanıyoruz. Bir araçta olması gereken her şey var." ifadelerini kullandı.
22 yaşında kendi arabasını yaptı! 'İmkansız diye bir şey yoktur' dedi, 5 bin liraya çocukluk hayalini gerçekleştirdi! Mersin'de ikamet eden 22 yaşındaki Musa Topak çocukluk hayalini gerçekleştirdi. 3 yıl emek vedi, haftalığından arttırdığı 5 bin lirayla kendi otomobilini yaptı. 'İmkansız diye bir şey yoktur' diyerek ilerleyen genç, hurdacı ve parçacılardan topladığı malzemelerle birlikte arabasını yürür hale getirdi. Arabasını trafiğe çıkacak hale getirdiğini fakat trafikte kullanmadığını dile getiren Topak, "Trafikte kullanamadığımız için mecbur böyle kapalı alanlarda kullanıyoruz. Bir araçta ihtiyaç duyulan her şey var." ifadelerini kullandı.
"Jantlarını hurdacıdan aldım, motorunu çıkmacıdan aldım"
Çocukluk hayali arabayı gerçeğe dönüştürmek için 3 yıl önce karar aldığını ifade eden Musa Topak, "12 yaşımda sanayie başladım, demire olan sevgimden dolayı. Bu arabayı yapmaya 3 yıl önce başladım. Yani çocukluktan beri hevesimdi böyle bir şey yapmak.