22 yaşında kendi arabasını yaptı! ’İmkansız diye bir şey yoktur’ dedi, 5 bin liraya çocukluk hayalini gerçekleştirdi! 3 yıl boyunca...

22 yaşında kendi arabasını yaptı! 'İmkansız diye bir şey yoktur' dedi, 5 bin liraya çocukluk hayalini gerçekleştirdi! Mersin'de ikamet eden 22 yaşındaki Musa Topak çocukluk hayalini gerçekleştirdi. 3 yıl emek vedi, haftalığından arttırdığı 5 bin lirayla kendi otomobilini yaptı. 'İmkansız diye bir şey yoktur' diyerek ilerleyen genç, hurdacı ve parçacılardan topladığı malzemelerle birlikte arabasını yürür hale getirdi. Arabasını trafiğe çıkacak hale getirdiğini fakat trafikte kullanmadığını dile getiren Topak, "Trafikte kullanamadığımız için mecbur böyle kapalı alanlarda kullanıyoruz. Bir araçta ihtiyaç duyulan her şey var." ifadelerini kullandı.