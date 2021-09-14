Kadıköy'deki Faikpaşa Camiii'ne alçak saldırı! Bez parçalarını tutuşturarak yakmaya çalıştı...
İstanbul Kadıköy'de akşam saatlerinde Faikpaşa Camiii'ne gelen kimliği belirsiz bir kişi, elindeki poşetten çıkardığı bez parçalarını tutuşturarak camiyi yakmaya çalıştı. Dumanı fark eden cemaat, alevler daha fazla büyümeden müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
14.09.2021 21:37
- Son Güncelleme: 14.09.2021 21:54
Olay, saat 18.30 sıralarında Kadıköy Acıbadem Mahallesi Tekin Sokak üzerinde bulunan Faikpaşa Camii'nde meydana geldi.