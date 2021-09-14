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Kadıköy'deki Faikpaşa Camiii'ne alçak saldırı! Bez parçalarını tutuşturarak yakmaya çalıştı...

İstanbul Kadıköy'de akşam saatlerinde Faikpaşa Camiii'ne gelen kimliği belirsiz bir kişi, elindeki poşetten çıkardığı bez parçalarını tutuşturarak camiyi yakmaya çalıştı. Dumanı fark eden cemaat, alevler daha fazla büyümeden müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

14.09.2021 21:37 - Son Güncelleme: 14.09.2021 21:54
Kadıköy’deki Faikpaşa Camiii’ne alçak saldırı! Bez parçalarını tutuşturarak yakmaya çalıştı...

Olay, saat 18.30 sıralarında Kadıköy Acıbadem Mahallesi Tekin Sokak üzerinde bulunan Faikpaşa Camii'nde meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kadıköy’deki Faikpaşa Camiii’ne alçak saldırı! Bez parçalarını tutuşturarak yakmaya çalıştı...



Kimliği belirsiz bir kişi, elindeki poşetle camiye gelerek önce erkekler bölümüne yöneldi.

Kadıköy’deki Faikpaşa Camiii’ne alçak saldırı! Bez parçalarını tutuşturarak yakmaya çalıştı...

Orada birilerinin olduğunu fark eden şüpheli, daha sonra kadınlar bölümüne girdi.

Kadıköy’deki Faikpaşa Camiii’ne alçak saldırı! Bez parçalarını tutuşturarak yakmaya çalıştı...

Burada bir süre bekleyen şüpheli, yanında getirdiği bez parçalarını tutuşturarak camiyi yakmaya çalıştı.

Kadıköy’deki Faikpaşa Camiii’ne alçak saldırı! Bez parçalarını tutuşturarak yakmaya çalıştı...


Dumanların odayı sarmasının ardından şüpheli odadan çıkarak camiden ayrıldı.

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