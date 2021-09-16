'Tostçu Mahmut' olarak bilinen Anıl Kurt toprağa verildi! Annesinin feryadı yürekleri dağladı: Memleketine böyle mi dönecektin
İstanbul'dan dönüşte Niğde'nin Ulukışla ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 'Tostçu Mahmut' olarak bilinen Anıl Kurt, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Kurt'un annesi Selma ve babası Mahmut Kurt gözyaşlarına boğuldu. Anne Kurt'un "Seni böyle mi karşılayacaktın, memleketine böyle mi dönecektin" diyerek ağlaması herkesin yüreğini yaktı.
16.09.2021 12:39
- Son Güncelleme: 16.09.2021 13:21
İstanbul'dan dönüşte Niğde'nin Ulukışla ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 'Tostçu Mahmut' olarak bilinen Anıl Kurt, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza, saat 02.30 sıralarında, Ulukışla-Adana yolunda meydana geldi. 'Ütü tostu' hazırlarken "Acı atıyorum ağabey" sözleriyle sosyal medyada tanınan ve tostunu 'Adana tostu' olarak tescil ettiren Anıl Kurt (27), İstanbul Beşiktaş'ta açılışına hazırlandığı şubeden dönüşe geçti.