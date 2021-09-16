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'Tostçu Mahmut' olarak bilinen Anıl Kurt toprağa verildi! Annesinin feryadı yürekleri dağladı: Memleketine böyle mi dönecektin

İstanbul'dan dönüşte Niğde'nin Ulukışla ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 'Tostçu Mahmut' olarak bilinen Anıl Kurt, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Kurt'un annesi Selma ve babası Mahmut Kurt gözyaşlarına boğuldu. Anne Kurt'un "Seni böyle mi karşılayacaktın, memleketine böyle mi dönecektin" diyerek ağlaması herkesin yüreğini yaktı.

16.09.2021 12:39 - Son Güncelleme: 16.09.2021 13:21
’Tostçu Mahmut’ olarak bilinen Anıl Kurt toprağa verildi! Annesinin feryadı yürekleri dağladı: Memleketine böyle mi dönecektin

İstanbul'dan dönüşte Niğde'nin Ulukışla ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 'Tostçu Mahmut' olarak bilinen Anıl Kurt, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

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’Tostçu Mahmut’ olarak bilinen Anıl Kurt toprağa verildi! Annesinin feryadı yürekleri dağladı: Memleketine böyle mi dönecektin

Kaza, saat 02.30 sıralarında, Ulukışla-Adana yolunda meydana geldi. 'Ütü tostu' hazırlarken "Acı atıyorum ağabey" sözleriyle sosyal medyada tanınan ve tostunu 'Adana tostu' olarak tescil ettiren Anıl Kurt (27), İstanbul Beşiktaş'ta açılışına hazırlandığı şubeden dönüşe geçti.

’Tostçu Mahmut’ olarak bilinen Anıl Kurt toprağa verildi! Annesinin feryadı yürekleri dağladı: Memleketine böyle mi dönecektin

Kurt'un kullandığı 01 EMC 88 plakalı minibüs, iddiaya göre, 15 Eylül günü hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen M.Y. (42) yönetimindeki 31 AAG 12 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı.

’Tostçu Mahmut’ olarak bilinen Anıl Kurt toprağa verildi! Annesinin feryadı yürekleri dağladı: Memleketine böyle mi dönecektin

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kurt'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tır sürücüsü M.Y. yara almazken, Kurt'un cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

’Tostçu Mahmut’ olarak bilinen Anıl Kurt toprağa verildi! Annesinin feryadı yürekleri dağladı: Memleketine böyle mi dönecektin

Kurt'un, kazadan önce, minibüsün 206 kilometreye çıkan hız göstergesini sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

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