🌘21 Aralık en uzun geceden Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç nasıl etkilenecek? 21 Aralık 2022 Kış gün dönümünden etkilenen burçlar hangileri?

Orijinal ve egzantrik fikirler aklımıza gelebilir. Sosyalleşme fırsatları bulabilir ve yeni arkadaşlar edinebiliriz. Saat 19:28'de Güneş Oğlak burcuna geçiş yapıyor ve Kış Gündönümünü başlatıyor, bu transit ile detaylı yorumumu giriş kısmında yazmıştım.