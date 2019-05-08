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2028'den geldim diyen zaman yolcusundan şoke eden kehanetler

2028 yılından geldiğini öne süren zaman yolcusunun gösterdiği cihaz şoke etti. Zaman yolcusu, gelecekte yaşadığıni öne sürdüğü bazı deneyimlerinden bahsetti. 9-10 yıl önceki kendisi ile internetten görüntülü olarak konuşan zaman yolcusu, zamanda seyahat ettiği süre boyunca evrenin gizemini keşfettiğini söylüyor. İşte 2028'den geldiğini iddia eden zaman yolcusundan şoke eden kehanetler...

08.05.2019 08:55 - Son Güncelleme: 08.05.2019 08:58
2028'den geldim diyen zaman yolcusundan şoke eden kehanetler

2028 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu, gelecekte yaşadığıni öne sürdüğü bazı deneyimlerinden bahsetti.

2028'den geldim diyen zaman yolcusundan şoke eden kehanetler

9-10 yıl önceki kendisi ile internetten görüntülü olarak konuşan zaman yolcusu, zamanda seyahat ettiği süre boyunca evrenin gizemini keşfettiğini söylüyor.

2028'den geldim diyen zaman yolcusundan şoke eden kehanetler

Zaman yolcusu daha sonra, gelecekten geldiğini öne süren insanların geldikleri yıla ait bazı eşyaları da zaman zaman beraberinde getirdiklerini söylemesinden bahsediyor.

2028'den geldim diyen zaman yolcusundan şoke eden kehanetler

Gelecekten getirilen cihaz ve eşyalardan bahseden zaman yolcusu kendi getirdiği cihazı gösteriyor.

2028'den geldim diyen zaman yolcusundan şoke eden kehanetler

Zaman yolcusu alnında bulunan mavi parlak cismi dikkat çekiyor ve bu cismin ne işe yaradığını anlatıyor.

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