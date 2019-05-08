2028'den geldim diyen zaman yolcusundan şoke eden kehanetler

2028 yılından geldiğini öne süren zaman yolcusunun gösterdiği cihaz şoke etti. Zaman yolcusu, gelecekte yaşadığıni öne sürdüğü bazı deneyimlerinden bahsetti. 9-10 yıl önceki kendisi ile internetten görüntülü olarak konuşan zaman yolcusu, zamanda seyahat ettiği süre boyunca evrenin gizemini keşfettiğini söylüyor. İşte 2028'den geldiğini iddia eden zaman yolcusundan şoke eden kehanetler...

08.05.2019 08:55 - Son Güncelleme: 08.05.2019 08:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





