BİM 10 Mayıs 2019! Cuma indirimlerinde sürpriz ürünler! İşte en yeni güncel katalog
10 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM müşterilerinin merakla beklediği katalog yayınlandı. BİM marketler cuma indirimleri ile çeşit çeşit ürünleri raflara dizecek. Elektronik aletlerin ağırlık verildiği katalogda ev hanımlarını yakından ilgilendiren ürünler bulunuyor. El mikseri, 3'lü ankastre set, granit efektli tencere seti, tava, çay seti, kase çeşitleri, fırın sütkaç kase, plstik ürünler gibi birçok ürün bu katalogda. BİM'de cuma günü indirim fiyatları neler? İşte 10 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...
08.05.2019 08:48
- Son Güncelleme: 08.05.2019 08:48
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (10 MAYIS 2019)
Key Smart Bulaşık Makinesi KEY 3003
• A+
• Ön Yıkama, Eko 50 oC, Yoğun 70 oC
• 3 PROGRAM
• Bardak Koruma Sistemi
• Paslanmaz çelik gövde
• Ayarlanabilir fincan rafları
• Su taşma emniyet sistemi
• Tuz uyarı ışığı
• A Kurutma performansı
• YxGxD: 85x59,8x60 cm
• Beyaz renk
Not: Sms bilgilendirmesiyle
7 iş günü içerisinde teslimat
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