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BİM 10 Mayıs 2019! Cuma indirimlerinde sürpriz ürünler! İşte en yeni güncel katalog

10 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM müşterilerinin merakla beklediği katalog yayınlandı. BİM marketler cuma indirimleri ile çeşit çeşit ürünleri raflara dizecek. Elektronik aletlerin ağırlık verildiği katalogda ev hanımlarını yakından ilgilendiren ürünler bulunuyor. El mikseri, 3'lü ankastre set, granit efektli tencere seti, tava, çay seti, kase çeşitleri, fırın sütkaç kase, plstik ürünler gibi birçok ürün bu katalogda. BİM'de cuma günü indirim fiyatları neler? İşte 10 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...

08.05.2019 08:48 - Son Güncelleme: 08.05.2019 08:48
BİM 10 Mayıs 2019! Cuma indirimlerinde sürpriz ürünler! İşte en yeni güncel katalog

BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Güncel katalog listesi BİM tarafından paylaşıldı. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı 10 Mayıs kataloğunu haberimizde derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler yer alyor? İşte 10 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 10 Mayıs 2019! Cuma indirimlerinde sürpriz ürünler! İşte en yeni güncel katalog

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (10 MAYIS 2019)

Samsung J4 Plus Cep Telefonu

• 6,00" Ekran Boyutu
• Quad-Core 1.4 GHz
• Android 8.1 Oreo
• Batarya 3300 mAh
• FM-Radyo
• Dahili Hafıza 16 GB
• Ram 2 Gb
• Arka Kamera 13 Mp
• Ön Kamera 5 Mp
• Ön/Arka Flaş

BİM 10 Mayıs 2019! Cuma indirimlerinde sürpriz ürünler! İşte en yeni güncel katalog

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (10 MAYIS 2019)

Key Smart Bulaşık Makinesi KEY 3003

• A+
• Ön Yıkama, Eko 50 oC, Yoğun 70 oC
• 3 PROGRAM
• Bardak Koruma Sistemi
• Paslanmaz çelik gövde
• Ayarlanabilir fincan rafları
• Su taşma emniyet sistemi
• Tuz uyarı ışığı
• A Kurutma performansı
• YxGxD: 85x59,8x60 cm
• Beyaz renk
Not: Sms bilgilendirmesiyle
7 iş günü içerisinde teslimat

BİM 10 Mayıs 2019! Cuma indirimlerinde sürpriz ürünler! İşte en yeni güncel katalog

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (10 MAYIS 2019)

Buharlı Ütü Powerlife

• 40gr/dk sürekli buhar
• 140 gr şok buhar
• Damlama önleyici sistem

BİM 10 Mayıs 2019! Cuma indirimlerinde sürpriz ürünler! İşte en yeni güncel katalog

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (10 MAYIS 2019)

Epilatör

• Yıkanabilir epilasyon başlığı
• Hassas cımbız diskler tüyleri çekme hissi olmadan alır
• Temizleme fırçası

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