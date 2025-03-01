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2025 Personel Alımı | Kamuya 3.626 memur alımları başvurusu ne zaman? 47 kurum ilanları yayımladı!

Kamu sektöründe memur olmak isteyenler 2025 yılına ilişkin personel alımı ilanları yayımlandı. 47 farklı kamu kurumu, toplamda 3.626 personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, SSB, TÜBİTAK, TMSF ve pek çok belediye yer alıyor. Peki kamu ilanları için kadro dağılımı nedir? İşte memur alımı şartları…

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takvim.com.tr
2025 Personel Alımı | Kamuya 3.626 memur alımları başvurusu ne zaman? 47 Kurum ilanları yayımladı!

Kamuya çeşitli kadrolarla 3.626 personel alımı yapılıyor. Başvuru şartları ve tarihleri birçok kişi tarafından takip ediliyor. Bu kurumlar uzman yardımcıları, teknisyenler, araştırmacılar, memurlar, zabıta memurları, itfaiye erleri ve büro personeli gibi birçok kadroda personel istihdam edecek. İlanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı ve başvurular kabul edilmeye başlandı. Peki memur alımı için başvuru tarihleri ne zaman? İşte merak edilenler…

2025 Personel Alımı | Kamuya 3.626 memur alımları başvurusu ne zaman? 47 kurum ilanları yayımladı!

2025 PERSONEL ALIMI İLANLARI

Bayrampaşa Belediye Başkanlığı

Bayrampaşa Belediye Başkanlığı, 10 zabıta memuru alımı için başvuru sürecini başlatıyor. Başvurular 24 Mart tarihinde başlayacak ve 28 Mart'ta sona erecek. Adaylar, başvuru koşulları ve gerekli belgeler için Bayrampaşa Belediyesi'nin resmi duyurularını takip edebilir.

2025 Personel Alımı | Kamuya 3.626 memur alımları başvurusu ne zaman? 47 kurum ilanları yayımladı!

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 11 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 20 Şubat'ta başlayacak ve 7 Mart'ta sona erecek. Adaylar, üniversite bünyesinde çeşitli kadrolarda görevlendirilecek. Başvurular için detaylı bilgiler ve başvuru şartları, üniversitenin resmi web sitesi üzerinden öğrenilebilir.

2025 Personel Alımı | Kamuya 3.626 memur alımları başvurusu ne zaman? 47 kurum ilanları yayımladı!

Abdullah Gül Üniversitesi

Abdullah Gül Üniversitesi, bünyesinde çalıştırmak üzere 5 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, büro personeli, destek personeli ve psikolog kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 19 Şubat'ta başlayacak ve 5 Mart'ta sona erecek. Adaylar başvurularını üniversitenin resmi web sitesi üzerinden yapılabilecek.

2025 Personel Alımı | Kamuya 3.626 memur alımları başvurusu ne zaman? 47 kurum ilanları yayımladı!

Bakırköy Belediyesi

Bakırköy Belediyesi, 60 memur alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, zabıta memuru ve genel memur kadrolarına yönelik olacak. Başvurular 7 Nisan'da başlayacak ve 9 Nisan'da sona erecek. Başvuru yapacak adaylar, gerekli şartlar ve başvuru detayları için Bakırköy Belediyesi'nin resmi duyurularını takip edebilir.

2025 Personel Alımı | Kamuya 3.626 memur alımları başvurusu ne zaman? 47 Kurum ilanları yayımladı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 93 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna alım yapmak için giriş sınavı düzenleyecek. Bu sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacak ve yazılı bölüm 26 Nisan 2025 tarihinde Ankara'da klasik usulle yapılacak. Başvurular 3 Mart 2025'te başlayıp 14 Mart 2025'te sona erecek.

Ayrıca, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 250 müfettiş yardımcısı alacak. Bu alımda, 200 kişi hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden, 50 kişi ise mühendislik fakültelerinden olacak. Başvurular Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılacak. Sınavlar 10-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek, yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava tabi tutulacak. Başvurular 7 Nisan 2025 tarihinde başlayıp 16 Nisan 2025'te sona erecek.

2025 Personel Alımı | Kamuya 3.626 memur alımları başvurusu ne zaman? 47 kurum ilanları yayımladı!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 10 itfaiye eri alımı yapacak. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak ve 11 Nisan tarihinde sona erecek. Adayların başvuru süresi içerisinde gerekli belgeleri tamamlamaları ve başvurularını belirtilen tarihler arasında yapmaları gerekmektedir.

2025 Personel Alımı | Kamuya 3.626 memur alımları başvurusu ne zaman? 47 kurum ilanları yayımladı!

Şişli Belediye Başkanlığı

Şişli Belediye Başkanlığı, 15 zabıta memuru alımı yapacak. Başvurular 24 Mart'ta başlayacak ve 28 Mart'ta sona erecek. Bu kadrolarda görev almak isteyen adaylar, başvuru süreci ve şartlar hakkında detaylı bilgi almak için Şişli Belediyesi'nin resmi duyurularını takip edebilir.

2025 Personel Alımı | Kamuya 3.626 memur alımları başvurusu ne zaman? 47 kurum ilanları yayımladı!

Dikili (İzmir) Belediye Başkanlığı

Dikili (İzmir) Belediye Başkanlığı, 1 tekniker alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 24 Nisan'da başlayacak ve 4 Mayıs'ta sona erecek. Bu pozisyon için başvuru yapacak adayların, gerekli şartlar ve belgeler hakkında bilgi almak için belediyenin resmi duyurularını takip etmeleri öneriliyor.

2025 Personel Alımı | Kamuya 3.626 memur alımları başvurusu ne zaman? 47 kurum ilanları yayımladı!

Sultanbeyli Belediye Başkanlığı

Sultanbeyli Belediye Başkanlığı, 40 zabıta memuru alımı yapacak. Başvurular 10 Mart tarihinde başlayacak ve 14 Mart tarihinde sona erecek. İlgilenen adaylar, belirtilen tarihler içinde başvurularını tamamlamalıdır.

2025 Personel Alımı | Kamuya 3.626 memur alımları başvurusu ne zaman? 47 Kurum ilanları yayımladı!

TÜBİTAK

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) bünyesinde çalıştırılmak üzere 737 sürekli işçi alımı yapılacaktır. Başvurular 17 Şubat'ta başlayacak ve 10 Mart'ta sona erecek. Adaylar, başvuru koşulları ve gerekli belgeler için TÜBİTAK'ın resmi internet sitesini takip edebilir.

2025 Personel Alımı | Kamuya 3.626 memur alımları başvurusu ne zaman? 47 kurum ilanları yayımladı!

Milas Belediye Başkanlığı

Milas Belediye Başkanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere 20 zabıta memuru alımı gerçekleştirecek. Başvurular 9 Nisan tarihinde başlayacak ve 11 Nisan'da sona erecek. Adayların başvuru koşulları ve gerekli belgeler için Milas Belediyesi'nin resmi duyuruları takip edilmelidir.

2025 Personel Alımı | Kamuya 3.626 memur alımları başvurusu ne zaman? 47 kurum ilanları yayımladı!

Çınarcık Belediye Başkanlığı

Çınarcık Belediye Başkanlığı, mühendis ve mimar kadrolarında istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 5 Mart'ta başlayacak ve 7 Mart'ta sona erecek.

İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı, 10 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 24 Şubat tarihinde başlayacak ve 2 Mart'ta sona erecek. Başvurularla ilgili detaylar İçişleri Bakanlığı'nın resmi duyurularında bulunabilir.

2025 Personel Alımı | Kamuya 3.626 memur alımları başvurusu ne zaman? 47 kurum ilanları yayımladı!

Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi, bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular 17 Şubat tarihinde başlayacak ve 3 Mart tarihinde sona erecek. Detaylar için üniversitenin resmi duyurusu ve başvuru şartları incelenebilir.

2025 Personel Alımı | Kamuya 3.626 memur alımları başvurusu ne zaman? 47 kurum ilanları yayımladı!

Erciyes Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi, bünyesinde 4 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 17 Şubat tarihinde başlayacak ve 3 Mart tarihinde sona erecek. Detaylar ve başvuru şartlarına üniversitenin resmi duyurusu üzerinden ulaşılabilir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığı, bünyesinde 10 fon uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Başvurular 17 Mart'ta başlayacak ve 4 Nisan'da sona erecek. Alımlar için başvuru koşulları ve detaylı bilgi TMSF'nin resmi duyurusunda yer alacak.

2025 Personel Alımı | Kamuya 3.626 memur alımları başvurusu ne zaman? 47 Kurum ilanları yayımladı!

Akseki Belediye Başkanlığı

Akseki Belediye Başkanlığı, zabıta memuru pozisyonlarında 2 personel alımı yapacak. Başvurular 17 Mart'ta başlayacak ve 21 Mart'ta sona erecek.

2025 Personel Alımı | Kamuya 3.626 memur alımları başvurusu ne zaman? 47 kurum ilanları yayımladı!

İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı, taşra teşkilatındaki 95 il planlama uzman yardımcısı kadrosu için personel alımı yapacak. Adayların, 2023-2024 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Başvurular, İçişleri Bakanlığı'nın "Duyurular" bölümünde yayımlanacak başvuru linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapılacak. Sınav ise 14-22 Nisan 2025 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek. Başvuru süreci 17 Mart 2025 tarihinde başlayıp 21 Mart 2025'te sona erecek.

2025 Personel Alımı | Kamuya 3.626 memur alımları başvurusu ne zaman? 47 kurum ilanları yayımladı!

Savunma Sanayii Başkanlığı

Savunma Sanayii Başkanlığı, 7. dereceden Genel İdare Hizmetleri sınıfına atanmak üzere, 38 Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Giriş sınavı, sözlü sınav yöntemiyle gerçekleştirilecek. Başvurular, 26 Mart 2025 tarihinde başlayacak ve 9 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.

2025 Personel Alımı | Kamuya 3.626 memur alımları başvurusu ne zaman? 47 kurum ilanları yayımladı!

Zonguldak Belediye Başkanlığı

Zonguldak Belediye Başkanlığı, 4 mühendis alımı gerçekleştirecek. Başvurular 7 Nisan 2025 tarihinde başlayacak ve 9 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.

2025 Personel Alımı | Kamuya 3.626 memur alımları başvurusu ne zaman? 47 kurum ilanları yayımladı!

Osmaniye Belediye Başkanlığı

Osmaniye Belediye Başkanlığı, 12 memur alımı gerçekleştirecek. Başvurular 10 Mart 2025 tarihinde başlayacak ve 14 Mart 2025 tarihinde sona erecek.

2025 Personel Alımı | Kamuya 3.626 memur alımları başvurusu ne zaman? 47 Kurum ilanları yayımladı!

(Kaynak: Takvim Foto Arşivden alınmıştır.)