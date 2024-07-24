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Müge Anlı'da aranıyordu! 28 yaşındaki adamın cesedi 40 gün sonra ormanda bulundu

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, çevredekilerin kötü koku şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bir erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, kendisinden 40 gün boyunca haber alınamayan 28 yaşındaki Ahmet Topuz'a ait olduğu belirlendi. Topuz'un ailesi daha önce ATV'de yayınlanan Müge Anlı programına başvurarak yardım talep etmişti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 10:15 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 10:15
Müge Anlı’da aranıyordu! 28 yaşındaki adamın cesedi 40 gün sonra ormanda bulundu 1

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesinde akşam saatlerinde korkunç gerçek oryaya çıktı.

Müge Anlı’da aranıyordu! 28 yaşındaki adamın cesedi 40 gün sonra ormanda bulundu 2

Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Müge Anlı’da aranıyordu! 28 yaşındaki adamın cesedi 40 gün sonra ormanda bulundu 3

Olay yerine gelen polis ekipleri hassas burunlu kadavra arama köpeği Zeyna ile bir süre orman içinde arama yaptı.

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