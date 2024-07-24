Müge Anlı'da aranıyordu! 28 yaşındaki adamın cesedi 40 gün sonra ormanda bulundu

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, çevredekilerin kötü koku şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bir erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, kendisinden 40 gün boyunca haber alınamayan 28 yaşındaki Ahmet Topuz'a ait olduğu belirlendi. Topuz'un ailesi daha önce ATV'de yayınlanan Müge Anlı programına başvurarak yardım talep etmişti. İşte detaylar...