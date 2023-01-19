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Haberler Yaşam 19 Ocak Takvim Gazetesi Migros Simple Kampanyası çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! Apple iPhone 13 Pro 128GB, Jbl Clip4 Ip67...

19 Ocak Takvim Gazetesi Migros Simple Kampanyası çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! Apple iPhone 13 Pro 128GB, Jbl Clip4 Ip67...

Takvim Gazetesi Migros Simple Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe başvuranlar çekiliş sonuçları hakkında araştırmalara koyuldu. Bu kampanya MPİ'nin 17.11.2022 tarihli ve E-24951361-255.01.02-27363 sayılı izniyle düzenlendi. Kampanya kapsamında kazananlara; Apple iPhone 13 Pro 128GB, Foreo Luna 3 Yüz Temizleme ve Masaj Cihazı ve Jbl Clip4 Ip67 Bluetooth Hoparlör verilecek. İşte Migros Simple Kampanyası çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023!

19.01.2023 06:53 - Son Güncelleme: 19.01.2023 06:53
19 Ocak Takvim Gazetesi Migros Simple Kampanyası çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! Apple iPhone 13 Pro 128GB, Jbl Clip4 Ip67...

Apple iPhone 13 Pro 128GB

ASİL TALİHLİLER
1) AYFER UÇAN KAHRAMAN İZMİR

GALERİ DEVAM EDİYOR
19 Ocak Takvim Gazetesi Migros Simple Kampanyası çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! Apple iPhone 13 Pro 128GB, Jbl Clip4 Ip67...

Apple iPhone 13 Pro 128GB

YEDEK TALİHLİLER
1) ABDULLAH ALBAYRAK

19 Ocak Takvim Gazetesi Migros Simple Kampanyası çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! Apple iPhone 13 Pro 128GB, Jbl Clip4 Ip67...

Foreo Luna 3 Yüz Temizleme ve Masaj Cihazı

ASİL TALİHLİLER
1) UĞUR TONYALI GÜMÜŞHANE
2) CAN GÜRDAL İSTANBUL
3) ENİSE DİNDAR İZMİR
4) YAŞAR ERKEK KONYA
5) ELİF ÖZ İSTANBUL
6) MAKBULE AKÜZÜM İSTANBUL
7) GÖKHAN GÜRER BOLU
8) MUSTAFA ALP KAAN BALIKESİR
9) BURAK KORUK MUĞLA
10) MUSTAFA HAVAKARA İSTANBUL

19 Ocak Takvim Gazetesi Migros Simple Kampanyası çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! Apple iPhone 13 Pro 128GB, Jbl Clip4 Ip67...

Foreo Luna 3 Yüz Temizleme ve Masaj Cihazı

YEDEK TALİHLİLER
1) RABİA CANBEK
2) REFİKA BAŞAK KÖYLÜOĞLU
3) DEMET ÇAVUŞOĞLU İZMİR
4) ZEKİYE BİCE SİVAS
5) MEHMET ALİ BAŞKÖYLÜ
6) ÖZLEM CAN İSTANBUL
7) MÜMTAZ BÜYÜKKARA KONYA
8) OSMAN NURİ KARABÖCEK KÜTAHYA
9) GÜLSÜM KARATEPE DENİZLİ
10) HANDE MISIRLIOĞLI İSTANBUL

19 Ocak Takvim Gazetesi Migros Simple Kampanyası çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! Apple iPhone 13 Pro 128GB, Jbl Clip4 Ip67...

Jbl Clip4 Ip67 Bluetooth Hoparlör

ASİL TALİHLİLER

1) HATİCE YILMAZ MUĞLA
2) ÖZGE AKGÜN İSTANBUL
3) HATİCE KARASU BURSA
4) MURAT HALAK VAN
5) GÖKHAN ALPAY RİZE
6) AYŞE DURAN OBEYS İZMİR
7) BURCUGÜL ÖZTAŞ TEKSAN KAYSERİ
8) MELİKE İZMİRLİ İSTANBUL
9) ERDİ SARAÇ ZONGULDAK
10) HAKAN AYDIN

19 Ocak Takvim Gazetesi Migros Simple Kampanyası çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! Apple iPhone 13 Pro 128GB, Jbl Clip4 Ip67...

Jbl Clip4 Ip67 Bluetooth Hoparlör

YEDEK TALİHLİLER

1) ECE ALAGÖK
2) AYŞE SİBEL PÜNSÜNLÜ MERSİN
3) BAHRİYE TEPE
4) OSMAN ERSÖYLEYEN ERZİNCAN
5) ŞEHMUZ İSMAİL BAYDAR TEKİRDAĞ
6) MELİKE AKDENİZLİ
7) GÖKMEN KURUOĞLU İZMİR
8) ZEYNEP KAHYAOĞLU SAKARYA
9) BAHTIŞEN ATAK
10) MELİSA UZLU TRABZON

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