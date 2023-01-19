19 Ocak Takvim Gazetesi Migros Simple Kampanyası çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! Apple iPhone 13 Pro 128GB, Jbl Clip4 Ip67...
Takvim Gazetesi Migros Simple Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe başvuranlar çekiliş sonuçları hakkında araştırmalara koyuldu. Bu kampanya MPİ'nin 17.11.2022 tarihli ve E-24951361-255.01.02-27363 sayılı izniyle düzenlendi. Kampanya kapsamında kazananlara; Apple iPhone 13 Pro 128GB, Foreo Luna 3 Yüz Temizleme ve Masaj Cihazı ve Jbl Clip4 Ip67 Bluetooth Hoparlör verilecek. İşte Migros Simple Kampanyası çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023!
19.01.2023 06:53 - Son Güncelleme: 19.01.2023 06:53
Foreo Luna 3 Yüz Temizleme ve Masaj Cihazı
YEDEK TALİHLİLER
1) RABİA CANBEK
2) REFİKA BAŞAK KÖYLÜOĞLU
3) DEMET ÇAVUŞOĞLU İZMİR
4) ZEKİYE BİCE SİVAS
5) MEHMET ALİ BAŞKÖYLÜ
6) ÖZLEM CAN İSTANBUL
7) MÜMTAZ BÜYÜKKARA KONYA
8) OSMAN NURİ KARABÖCEK KÜTAHYA
9) GÜLSÜM KARATEPE DENİZLİ
10) HANDE MISIRLIOĞLI İSTANBUL