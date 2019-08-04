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Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı gün yüzüne çıktı! Yıllar Sultan II. Abdülhamid Han'ı bakın nasıl değiştirmiş!

Sultan Abdülhamid Han, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı ve 113'üncü İslam halifesidir. 33 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı topraklarına birçok hizmette bulunmuş olan Abdülhamid Han, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü. Osmanlı İmparatorluğu'nun en çok araştırılan padişahlarından biri olan II. Abdülhamid'in gençlik fotoğrafı ortaya çıktı. Yıllar Sultan II. Abdülhamid Han'ı işte böyle değiştirmiş...

04.08.2019 12:22 - Son Güncelleme:
Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı gün yüzüne çıktı! Yıllar Sultan II. Abdülhamid Han'ı bakın nasıl değiştirmiş!

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı ve 113'üncü İslam halifesi olan Sultan Abdülhamid Han, Osmanlı'nın en çok araştırılan sultanı oldu.

Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı gün yüzüne çıktı! Yıllar Sultan II. Abdülhamid Han'ı bakın nasıl değiştirmiş!

33 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı Devleti topraklarına birçok hizmette bulunmuş olan II. Abdülhamid, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü.

Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı gün yüzüne çıktı! Yıllar Sultan II. Abdülhamid Han'ı bakın nasıl değiştirmiş!

Sultan II. Abdülhamid'in gençlik fotoğrafı gün yüzüne çıktı.

Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı gün yüzüne çıktı! Yıllar Sultan II. Abdülhamid Han'ı bakın nasıl değiştirmiş!

Yıllar Sultan II. Abdülhamid Han'ı işte böyle değiştirmiş...

Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı gün yüzüne çıktı! Yıllar Sultan II. Abdülhamid Han'ı bakın nasıl değiştirmiş!

II. Abdülhamid

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