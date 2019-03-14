GaleriYaşam

2019 MSB uzman çavuş başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Hayallerindeki mesleği icra etmek isteyen birçok kişi uzman çavuş başvurularıyla ilgili detayları araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından ihtiyaca göre uzman erbaş alımı yapılıyor. Peki, 2019 MSB uzman çavuş başvuruları nasıl yapılır? İşte uzman çavuş başvuru şartları...

14.03.2019 22:57 - Son Güncelleme: 14.03.2019 22:57
2019 MSB uzman çavuş başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı ihtiyaca göre uzman çavuş alımı yapıyor. Bu nedenle uzman çavuş başvuruları hayallerindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Uzman çavuş alımları Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde piyade, tank, topçu, muhabere, istihkâm, ulaştırma, ikmal, bakım, sıhhiye, veteriner ve hava savunma branşlarında uzman yapılıyor. Peki, uzman çavuş alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte uzman çavuş başvuru şartları...

2019 MSB uzman çavuş başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

UZMAN ÇAVUŞ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla uzman erbaş alımı başvuruları başladı. Son başvuru tarihi ise 31 Mayıs 2019 olarak açıklandı.

2019 MSB uzman çavuş başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Adaylar başvuru ekranına e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından "tercih" ekranına otomatik olarak yönlendirilecek.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2019 MSB uzman çavuş başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında halen sözleşmeli er olarak görev yapanların başvurusu kabul edilmeyecek. Askerlik hizmetini yapmamış adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Bedelli askerlik yapmış olan ve yapmakta olanlar müracaat edebilecek. Bedelli olarak yapmakta olanlar askerlik hizmetine devam ediyor seçeneğini seçerek askerlik durumlarını doldurmaları gerekmektedir.

2019 MSB uzman çavuş başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

UZMAN ÇAVUŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı II. Abdülhamid hakkında çok az bilinen gerçek!
II. Abdülhamid hakkında çok az bilinen gerçek!