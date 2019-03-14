2019 MSB uzman çavuş başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı ihtiyaca göre uzman çavuş alımı yapıyor. Bu nedenle uzman çavuş başvuruları hayallerindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Uzman çavuş alımları Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde piyade, tank, topçu, muhabere, istihkâm, ulaştırma, ikmal, bakım, sıhhiye, veteriner ve hava savunma branşlarında uzman yapılıyor. Peki, uzman çavuş alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte uzman çavuş başvuru şartları...