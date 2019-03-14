2019 MSB uzman çavuş başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?
Hayallerindeki mesleği icra etmek isteyen birçok kişi uzman çavuş başvurularıyla ilgili detayları araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından ihtiyaca göre uzman erbaş alımı yapılıyor. Peki, 2019 MSB uzman çavuş başvuruları nasıl yapılır? İşte uzman çavuş başvuru şartları...
Milli Savunma Bakanlığı ihtiyaca göre uzman çavuş alımı yapıyor. Bu nedenle uzman çavuş başvuruları hayallerindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Uzman çavuş alımları Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde piyade, tank, topçu, muhabere, istihkâm, ulaştırma, ikmal, bakım, sıhhiye, veteriner ve hava savunma branşlarında uzman yapılıyor. Peki, uzman çavuş alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte uzman çavuş başvuru şartları...
Adaylar başvuru ekranına e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından "tercih" ekranına otomatik olarak yönlendirilecek.
Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında halen sözleşmeli er olarak görev yapanların başvurusu kabul edilmeyecek. Askerlik hizmetini yapmamış adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Bedelli askerlik yapmış olan ve yapmakta olanlar müracaat edebilecek. Bedelli olarak yapmakta olanlar askerlik hizmetine devam ediyor seçeneğini seçerek askerlik durumlarını doldurmaları gerekmektedir.