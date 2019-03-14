GaleriYaşam

II. Abdülhamid hakkında çok az bilinen gerçek!

Osmanlı İmparatorluğu tarihinde çok önemli bir yere sahip olan II. Abdülhamid, ölümünün üzerinden yıllar geçse de merak konusu olmaya ve konuşulmaya devam ediliyor. İzlediği akıllı stratejilerle ve siyasi dehasıyla tarihe adını yazdıran II. Abdülhamid'in hayatı, son olarak ölüm nedeniyle gündeme geldi.

Peki Cihan İmparatorluğu Osmanlı Devleti'nin sultanlarının hangi nedenlerle hayatını kaybetti? İşte II. Abdülhamid ve diğer Osmanlı Padişahlarının ölüm nedenleri...

14.03.2019 19:55 - Son Güncelleme: 14.03.2019 20:31
II. Abdülhamid hakkında çok az bilinen gerçek!

Cihan İmparatorluğu Osmanlı Devleti'nin padişahlarının ölüm nedenlerini biliyor muydunuz?

II. Abdülhamid hakkında çok az bilinen gerçek!

İşte dünyaya hükmeden Padişahların ölüm nedenleri...

II. Abdülhamid hakkında çok az bilinen gerçek!

Osman Gazi

II. Abdülhamid hakkında çok az bilinen gerçek!

Doğum: 1258 / Ölüm: 1326 / Tahta çıktığı tarih:1281

II. Abdülhamid hakkında çok az bilinen gerçek!

Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olan Osman Gazi 1326′da kalp yetmezliğinden öldü.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı BİM aktüel ürünler! BİM 15 Mart 2019 Cuma indirimleri belli oldu!
BİM aktüel ürünler! BİM 15 Mart 2019 Cuma indirimleri belli oldu!