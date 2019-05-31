Günlük burç yorumları – 31 Mayıs 2019 Cuma

YENGEÇ:

Kusurlarınızı acımasızca eleştirme meyilinizden vazgeçmeli ve her bir özelliğinizi bireyselliğinizin bir parçası olarak sevmeyi ve taktir etmeyi öğrenmelisiniz. Düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve gerekli tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Bugün, Ay'ın verdiği etkileri olumlu bir şekilde kullanmak için bir çok vasıflara sahipsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. . Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz daha da artıyor.