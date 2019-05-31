Günlük burç yorumları – 31 Mayıs 2019 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 31 Mayıs Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Gizlide kalan bazı konuların gündeme gelmesi rahatsız edici olsa da her şeyin hayrınıza olduğunu bilmek sizi rahatlatacak ve süreçleri kolaylaştıracak. Bugün aile içi aktiviteler için uygun bir gün olmasına rağmen, arkadaşlarınız konusunda fazla iyimser davranabilirsiniz. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın. Bugün, arkadaş çevrenizde size ilgisi olan bir kişi dikkatinizi çekebilir. Dostlukların aşka dönüşmemesi, sizin tavırlarınız karşısında şekil alacaktır.
BOĞA:
Sevdiklerinize destek olurken aslında kendinize de destek oluyorsunuz. Olaylar, sizin de açmaz konularınıza bakış açıları sağlayarak ilham kaynağı olabilirler. Bugün, gireceğiniz ortamlarda farklı bir konu ile ilgili fikirlerinizi söylemelerini isteyebilirler. Aykırı davranmak yerine, olaylara görecelikle bakmalısınız. Taraf tutmak size çevre kaybettirebilir. Özgürce konuşmak her zaman olumlu sonuç vermiyor. Yaşam şartlarınızla ilgili değişimler canınızı sıkabilir. Dikkatli olmalısınız.
İKİZLER:
Bazı olaylara daha sakin ve akılcı yaklaşabilme yeteneğiniz ile dostlarınızın ve sevdiklerinizin hayatlarına destek ve katkı sağlayabilirsiniz. Yaşam gücünüzün yüksek olduğu bir gün. Olayların duygusal yönleri canınızı sıkabilir fakat karşınızdaki kişilere gereken desteği veriyorsunuz. Becerikli ve akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz. Çalışma sisteminizi değiştirme konusunda yeniliklere ihtiyacınız var.
YENGEÇ:
Kusurlarınızı acımasızca eleştirme meyilinizden vazgeçmeli ve her bir özelliğinizi bireyselliğinizin bir parçası olarak sevmeyi ve taktir etmeyi öğrenmelisiniz. Düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve gerekli tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Bugün, Ay'ın verdiği etkileri olumlu bir şekilde kullanmak için bir çok vasıflara sahipsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. . Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz daha da artıyor.
ASLAN:
Başkalarının etkisi altında kalmaktan rahatsız olan sizler buna çok fazla maruz kalabiliyorsunuz yine de diplomatik halinizi korumanız gerekmekte. Enerjinizin gücünü duygusal ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz. Bazı değerlerin yaşamınızda değişmesinden rahatsızlık duymadan, çevrenizi sorgulamaya devam ediyorsunuz. Bugün, güvensizlik duygusu içinde olabilirsiniz. Durum değerlendirmesi yaparken, kendi mantığınızı savunan ve olaylara farklı bir felsefeyle yaklaşan bir yapınız var.