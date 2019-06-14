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2019 Cuma mesajları: 14 Haziran'a özel kısa ve Resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın

Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam alemi cuma namazı öncesinde birbirlerinin cumasını tebrik etmek için birbirlerine cuma mesajı gönderirler. Bu anlamlı güne özel en güzel resimli cuma mesajları içeriklerini haberimizde derledik. Sizde sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza en yeni cuma mesajı göndermek istiyorsanız yazımızı inceleyebilirsiniz. İşte 2019 en yeni resimli cuma mesajları...

14.06.2019 09:41 - Son Güncelleme: 14.06.2019 10:14
2019 Cuma mesajları: 14 Haziran'a özel kısa ve Resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın

Cuma mesajları burada! Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelmiş olan cuma namazı, farz namazlardandır. Cuma günü, Müslümanların kaynaşmaları açısından önemli bir gündür. Bu gün de İslam alemi birbirlerinin cumasını tebrik ederler. Cuma tebrikleri için en güzel ve en yeni cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte 2019 resimli cuma mesajları...

2019 Cuma mesajları: 14 Haziran'a özel kısa ve Resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

2019 Cuma mesajları: 14 Haziran'a özel kısa ve Resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın

Selatü selaya yolladim Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma'ya.

Her yeni gün Allah'ın bize bahşettiği bir cennet teklifidir. Her şey sağlam bir tevbeye bakar. Cumanız mübarek olsun...

2019 Cuma mesajları: 14 Haziran'a özel kısa ve Resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın

Ey Rabbimiz! Günlerimizi geleceğimize hazırla ve hayatımızı bereketli ve mağfur kıl! Hayırlı cumalar...

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

2019 Cuma mesajları: 14 Haziran'a özel kısa ve Resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi.

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

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