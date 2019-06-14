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Lady Diana yaşasaydı nasıl görünürdü? Şimdiki halini tüm dünya konuştu

Hem hayatta olduğu dönem hem de öldükten sonra dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olan Lady Diana'nın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı... Dünyanın en merak ettiği kadınlardan biri olan Prenses Diana Paris'te geçirdiği bir trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti. Ölümü hakkında birçok komplo teorisi ortaya atılsa da, hiçbir şey öldüğü gerçeğini değiştirmiyordu. Peki Lady Diana yaşasaydı nasıl görünürdü? İşte cevabı...

14.06.2019 09:43 - Son Güncelleme: 14.06.2019 10:02
Lady Diana yaşasaydı nasıl görünürdü? Şimdiki halini tüm dünya konuştu

36 yaşında Paris'te trafik kazası geçirerek ölen Prenses Diana, o dönemin en çok konuşulan isimlerinden biriydi, hala da öyle. Şu sıralarda da en çok merak edilen şeylerden biri Prenses Diana'nın şuan nasıl göründüğü. Ölümü hakkında birçok komplo teorisi ortaya atılsa da, hiçbir şey öldüğü gerçeğini değiştirmiyordu. Ta ki bu fotoğrafa kadar...

Lady Diana yaşasaydı nasıl görünürdü? Şimdiki halini tüm dünya konuştu

36 yaşında vefat ettiğinde Prenses Diana belki de dünyanın en ünlü kadınıydı. Vefatı herkesi yasa boğdu ve hala hatırlanıyor. İnsanlar onu çok genç yaşta kaybettiklerini söylediler. Bugün o kişilerin aklında şu soru var: "Diana yaşasa nasıl görünürdü?"

Lady Diana yaşasaydı nasıl görünürdü? Şimdiki halini tüm dünya konuştu

Henüz 20 yaşındayken 29 Temmuz 1981 yılında Prens Charles ile evlenen Prenses Diana, Galler Prensesi oldu ve dünyaca tanınmaya başladı. Kibar ve insancıl davranışlarıyla Britanyalılar ona bayılıyordu. Kraliyet ailesi için de taze bir kan olmuştu.

Lady Diana yaşasaydı nasıl görünürdü? Şimdiki halini tüm dünya konuştu

Diana'nın aslında kraliyet ailesi ile eskilerden gelen bir kan bağı vardı. Charles I, Charles II ve Jacob II ile akrabalığı bulunuyordu. Prens Charles ile düğünü dünyada büyük yankı yarattı. İpekten yapılmış ve üstünde 10 bin inci bulunan gelinliği herkesi büyüledi. Düğün görüntülerini dünya çapında 750 milyon kişi izledi. Bu o zamanlar bir rekordu.

Lady Diana yaşasaydı nasıl görünürdü? Şimdiki halini tüm dünya konuştu

Diana evliliğinin ardından kendini hayır işlerine adadı. AIDS'in üstüne çok düşen Diana, AIDS hastalarıyla buluşup hallerini ve hatırlarını soruyordu. AIDS'e çözüm bulunabilmesi için araştırmaları var gücüyle destekledi. Prenses, "HIV'li insanlar size zarar vermez. Ellerini sıkabilir ve kucaklayabilirsiniz. Buna ihtiyaçları var" demişti.

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