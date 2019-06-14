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14 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu! Cuma sürprizleri dikkat çekiyor! İşte güncel BİM kataloğu...

BİM aktüel ürünler listesi satışa çıktı. Elektrikli bisiklet, derin dondurucu, Xiaomi Redmi Go cep telefonu gibi birçok ürünün yer aldığı katalogda, deniz ürünleri dikkat çekiyor. Tatilcilerin uygun fiyata alabileceği deniz ürünleri BİM'de müşterilerini beklemeye başladı. Peki, BİM'de bu hafta indirimli olan ürünler hangileri? İşte 14 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

14.06.2019 10:19 - Son Güncelleme:
14 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu! Cuma sürprizleri dikkat çekiyor! İşte güncel BİM kataloğu...
14 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu! Cuma sürprizleri dikkat çekiyor! İşte güncel BİM kataloğu...
14 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu! Cuma sürprizleri dikkat çekiyor! İşte güncel BİM kataloğu...
14 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu! Cuma sürprizleri dikkat çekiyor! İşte güncel BİM kataloğu...
14 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu! Cuma sürprizleri dikkat çekiyor! İşte güncel BİM kataloğu...
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