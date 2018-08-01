2018 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2018 üniversite kontenjanları belli oldu mu? 2018 YKS tercih kılavuzu
ÖSYM tarafından açıklanan 2018 YKS sonuçları ile birlikte öğrenciler üniversite tercihleri için araştırmalara başladı. ÖSYM tarafından açıklanması beklenen 2018 YKS tercih kılavuzu da bu sabah saatlerinde açıklandı. Açıklanan 2018 ÖSYM tercih kılavuzu ile birlikte üniversite kontenjanları da belli oldu. Peki ama üniversite taban ve tavan puanları kaç? Üniversite taban ve tavan puanları nasıl hesaplanır? Üniversite taban ve tavan puanları nereden sorgulanır? YKS tercih kılavuzuna nereden ulaşılır? 2018 üniversite kontenjanları belli oldu mu? 2018 üniversite kontenjan listesi...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından gözler tercih kılavuzuna çevrildi. ÖSYM, bu sabah yaptığı açıklama ile YKS 2018 tercih kılavuzunu yayımladığını duyurdu. Böylece, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümlerinin taban ve taban puanları belli oldu, kontenjan listeleri de netleşti.
İşte YKS 2018 tercih kontenjan listesi...