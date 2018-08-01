2018 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2018 üniversite kontenjanları belli oldu mu? 2018 YKS tercih kılavuzu

ÖSYM tarafından açıklanan 2018 YKS sonuçları ile birlikte öğrenciler üniversite tercihleri için araştırmalara başladı. ÖSYM tarafından açıklanması beklenen 2018 YKS tercih kılavuzu da bu sabah saatlerinde açıklandı. Açıklanan 2018 ÖSYM tercih kılavuzu ile birlikte üniversite kontenjanları da belli oldu. Peki ama üniversite taban ve tavan puanları kaç? Üniversite taban ve tavan puanları nasıl hesaplanır? Üniversite taban ve tavan puanları nereden sorgulanır? YKS tercih kılavuzuna nereden ulaşılır? 2018 üniversite kontenjanları belli oldu mu? 2018 üniversite kontenjan listesi...

1 Ağustos 2018 Çarşamba, 10:50:30 Güncelleme: 10:52:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





