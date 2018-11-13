2018 yılında hayatını kaybeden ünlüler (2018 yılında ölen ünlüler kimler?)

2018 YILINDA BU İSİMLERİ KAYBETTİK

Spider Man, Fantastik Dörtlü, X-Men, Daredevil, Hulk ve Iron Man gibi Marvel karakterlerinin yaratıcısı Stan Lee hayatını kaybettiği haberi dünyayı sarstı... 2018 yılı kültür, sanat, bilim dünyası için acı bir yıl oldu. Usta bir çok isim ölüm haberiyle sevenlerini üzdü. Peki 2018 yılında hayatını kaybeden ünlüler kimler?