2018 yılında hayatını kaybeden ünlüler (2018 yılında ölen ünlüler kimler?)
2018 yılı yaprak dökümüne tanık olduğumuz bir yıl oldu. Kısa bir süre önce Stan Lee hayatını kaybetti. Stan Lee, Spider Man, Fantastik Dörtlü, X-Men, Daredevil, Hulk ve Iron Man gibi Marvel karakterlerinin yaratıcısıydı. 2018 yılı içerisinde birçok ünlü isim hayatını kaybetti. Peki 2018 yılında ölen ünlüler kimler? 2018 yılında kimler hayatını kaybetti?
13 Kasım 2018 Salı, 09:35:37 Güncelleme: 10:09:00
2018 YILINDA BU İSİMLERİ KAYBETTİK
Spider Man, Fantastik Dörtlü, X-Men, Daredevil, Hulk ve Iron Man gibi Marvel karakterlerinin yaratıcısı Stan Lee hayatını kaybettiği haberi dünyayı sarstı... 2018 yılı kültür, sanat, bilim dünyası için acı bir yıl oldu. Usta bir çok isim ölüm haberiyle sevenlerini üzdü. Peki 2018 yılında hayatını kaybeden ünlüler kimler?
1939'DAN BERİ MARVEL FİMLERİNDEYDİ
2009 yılında Marvel Enterteintment'ın 4 milyar dolara Disney tarafından alınmasından sonra sinema dünyasında yükselen yeni nesil kahraman filmleri ile tekrardan gündeme gelen Lee, 1939 yılından bu yana Marvel karakterlerinin yer aldığı tüm filmlerde mutlaka küçük rollerle de olsa yer aldı.
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