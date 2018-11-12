Şifa deposu mucizevi bitkiler! Hangi bitki çayı hangi hastalığa iyi geliyor?

Sonbahar ile birlikte özellikle grip, nezle ve solunum yolları hastalıkları hızla yayılmaya başladı. Bu tip hastalıklara yakalananların ilk başvurdukları yöntemlerin başında ise bitki çayları geliyor. Peki hangi hastalık için hangi bitki çayını tüketmek gerekiyor? İşte çok eski tarihlerden bu yana kullanılan bitki çayları ve iyi geldiği hastalıklar...

12 Kasım 2018 Pazartesi, 22:24:11 Güncelleme: 22:37:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





