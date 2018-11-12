Şifa deposu mucizevi bitkiler! Hangi bitki çayı hangi hastalığa iyi geliyor?
Sonbahar ile birlikte özellikle grip, nezle ve solunum yolları hastalıkları hızla yayılmaya başladı. Bu tip hastalıklara yakalananların ilk başvurdukları yöntemlerin başında ise bitki çayları geliyor. Peki hangi hastalık için hangi bitki çayını tüketmek gerekiyor? İşte çok eski tarihlerden bu yana kullanılan bitki çayları ve iyi geldiği hastalıklar...
DOĞAL ANTİBİYOTİK: ADA ÇAYI
Ada çayı neye iyi gelir?
Latince'de "iyileştirmek" anlamına gelen ada çayı, zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.
Beyin fonksiyonlarını geliştirir, bronşit ve astım belirtilerini hafifletir, karaciğeri temizler idrar yolu enfeksiyonunun tedavisine yardımcı olur, aşırı terlemeyi azaltır.
Ada çayı kan şekerini düşürür, dişeti iltihaplanmasına karşı, ağız yaralarının tedavisinde kullanılır, sinirsel baş ağrısını hafifletir, safra kesesini çalıştırır.
Özellikle sonbahara girdiğimiz bu aylarda boğaz ağrılarını gidermesi nedeniyle hem içilmesi, hem de gargara suyu olarak kullanılması tavsiye edilir.
MİKROPLARA SAVAŞ AÇAN IHLAMUR ÇAYI
Ihlamur çayı neye iyi gelir?
Soğuk algınlığı ve grip denildiğinde aklımıza gelen ilk tedavi yöntemi olan ıhlamur çayı, bu hastalıklara karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Öksürük için de geçmişten günümüze kullanılan ıhlamur, iyi bir destekleyici niteliğindedir.