Şifa deposu mucizevi bitkiler! Hangi bitki çayı hangi hastalığa iyi geliyor?

Sonbahar ile birlikte özellikle grip, nezle ve solunum yolları hastalıkları hızla yayılmaya başladı. Bu tip hastalıklara yakalananların ilk başvurdukları yöntemlerin başında ise bitki çayları geliyor. Peki hangi hastalık için hangi bitki çayını tüketmek gerekiyor? İşte çok eski tarihlerden bu yana kullanılan bitki çayları ve iyi geldiği hastalıklar...

12 Kasım 2018 Pazartesi, 22:24:11 Güncelleme: 22:37:39
Şifa deposu mucizevi bitkiler! Hangi bitki çayı hangi hastalığa iyi geliyor?
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Şifa deposu mucizevi bitkiler! Hangi bitki çayı hangi hastalığa iyi geliyor?

DOĞAL ANTİBİYOTİK: ADA ÇAYI

Ada çayı neye iyi gelir?

Latince'de "iyileştirmek" anlamına gelen ada çayı, zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

Beyin fonksiyonlarını geliştirir, bronşit ve astım belirtilerini hafifletir, karaciğeri temizler idrar yolu enfeksiyonunun tedavisine yardımcı olur, aşırı terlemeyi azaltır.

Şifa deposu mucizevi bitkiler! Hangi bitki çayı hangi hastalığa iyi geliyor?
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Şifa deposu mucizevi bitkiler! Hangi bitki çayı hangi hastalığa iyi geliyor?

Stresi azaltan ve sakinleştirici özelliği olan ada çayı, menopoz sonrası belirtileri hafifletir, saçların beyazlamasını yavaşlatır, mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılır, hafızayı güçlendirir, Alzheimer'a karşı yardımcı olarak kullanılır.

Şifa deposu mucizevi bitkiler! Hangi bitki çayı hangi hastalığa iyi geliyor?
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Şifa deposu mucizevi bitkiler! Hangi bitki çayı hangi hastalığa iyi geliyor?

Ada çayı kan şekerini düşürür, dişeti iltihaplanmasına karşı, ağız yaralarının tedavisinde kullanılır, sinirsel baş ağrısını hafifletir, safra kesesini çalıştırır.

Özellikle sonbahara girdiğimiz bu aylarda boğaz ağrılarını gidermesi nedeniyle hem içilmesi, hem de gargara suyu olarak kullanılması tavsiye edilir.

Şifa deposu mucizevi bitkiler! Hangi bitki çayı hangi hastalığa iyi geliyor?
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Şifa deposu mucizevi bitkiler! Hangi bitki çayı hangi hastalığa iyi geliyor?

MİKROPLARA SAVAŞ AÇAN IHLAMUR ÇAYI

Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Soğuk algınlığı ve grip denildiğinde aklımıza gelen ilk tedavi yöntemi olan ıhlamur çayı, bu hastalıklara karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Öksürük için de geçmişten günümüze kullanılan ıhlamur, iyi bir destekleyici niteliğindedir.

Şifa deposu mucizevi bitkiler! Hangi bitki çayı hangi hastalığa iyi geliyor?
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Şifa deposu mucizevi bitkiler! Hangi bitki çayı hangi hastalığa iyi geliyor?

İçeriğiyle boğazda oluşan tahrişleri önleyen ıhlamur, ağrı kesici ve iltihap giderici etkisiyle tahrişlerin onarımına da yardımcı olur.

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