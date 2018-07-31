2018-2019 özel üniversite öğrenim ücretleri belli oldu! 2018-19 özel üniversite öğrenim ücretleri ne kadar?
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci üniversite tercihi yapmak için geri sayıma başladı. Devlet üniversitelerinin yanı sıra vakıf (özel) üniversiteleri de seçecek olan adaylar üniversitelerle ilgili araştırmalara başladı. Adaylar 2018-19 öğretim yılında özel üniversite ücretleri ne kadar? Vakıf üniversitelerinin fiyatları belli oldu mu? 2018-19 vakıf üniversitesi fiyatları ne kadar? 2018-19 özel üniversite fiyatları ne kadar? gibi aramalar yapmaya başladı. İşte 2018-19 özel üniversite ücretleri...
31 Temmuz 2018 Salı, 09:20:22 Güncelleme: 09:23:58
2018-2019 özel üniversite öğrenim ücretleri belli oldu! 2018-19 özel üniversite öğrenim ücretleri ne kadar?
Vakıf üniversitesi ücretleri yavaş yavaş belli olmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemine geçen öğrenciler üniversite araştırmaya başladı. Vakıf üniversitesi ya da halk arasındaki tabiriyle özel üniversite tercih etmek isteyen adayların ise en çok araştırdığı konular arasında vakıf üniversitesi (özel üniversite) ücretleri var... İşte 2018 - 2019 akademik yılı vakıf üniversitesi - özel üniversite ücretleri...
2018-2019 özel üniversite öğrenim ücretleri belli oldu! 2018-19 özel üniversite öğrenim ücretleri ne kadar?
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ
2018 - 2019 akademik yılı kapsamında Acıbadem Üniversitesi'nin bazı bölümleri için lisans eğitimi ücretleri belli oldu. Buna göre; Tıp: 96 bin 800 lira Eczacılık: 43 bin 500 lira Sosyoloji: 32 bin lira
2018-2019 özel üniversite öğrenim ücretleri belli oldu! 2018-19 özel üniversite öğrenim ücretleri ne kadar?
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Bilkent Üniversitesi 2018 - 2019 akademik yılında lisans bölümleri ücretini 37 bin 120 lira olarak belirledi.
2018-2019 özel üniversite öğrenim ücretleri belli oldu! 2018-19 özel üniversite öğrenim ücretleri ne kadar?
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Hukuk dışındaki diğer lisans eğitimleri 2018 - 2019 akademik yılında 27 bin lira olarak belirlendi. Hukuk eğitimi ise 35 bin lira olarak belirlendi.
2018-2019 özel üniversite öğrenim ücretleri belli oldu! 2018-19 özel üniversite öğrenim ücretleri ne kadar?
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği: 66 bin lira İktisadi ve İdari Bilimler: 33 bin lira (burs alma durumuna göre ücretler 9 bin liranın altına kadar inebiliyor)