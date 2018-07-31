2018-2019 özel üniversite öğrenim ücretleri belli oldu! 2018-19 özel üniversite öğrenim ücretleri ne kadar?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci üniversite tercihi yapmak için geri sayıma başladı. Devlet üniversitelerinin yanı sıra vakıf (özel) üniversiteleri de seçecek olan adaylar üniversitelerle ilgili araştırmalara başladı. Adaylar 2018-19 öğretim yılında özel üniversite ücretleri ne kadar? Vakıf üniversitelerinin fiyatları belli oldu mu? 2018-19 vakıf üniversitesi fiyatları ne kadar? 2018-19 özel üniversite fiyatları ne kadar? gibi aramalar yapmaya başladı. İşte 2018-19 özel üniversite ücretleri...

31 Temmuz 2018 Salı, 09:20:22 Güncelleme: 09:23:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





