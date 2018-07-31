YKS üniversite tavan ve taban puanları! 2018 YKS tercih robotu! YKS puanımla hangi üniversiteye girebilirim?
Milyonlarca öğrencinin girdiği YKS sonuçları gece saatlerinde açıklanırken öğrenciler ÖSYM'nin sitesine akın etti. Peki ama YKS puanımla nereye girebilirim? 2018 üniversite taban ve tavan puanları ne durumda? İşte YKS tercih robotu ve 2018 YKS puanına göre girilebilecek bölümlerin tam listesi...
YKS 2018 tercih robotu ve YKS puanına göre girilebilecek bölümler tam listesi 2018 takvim.com.tr'de. YKS 200 puanla öğrenci alan bölümler neler? YKS 220 ve YKS 250 puanla hangi bölümlere girebilirim sorularının yanıtları haberimizde. YKS sonuçları dün açıklandı. YKS puanıyla üniversiteye girmek isteyen öğrenciler YKS tercih robotları üzerinden YKS puanına göre girebilecekleri bölümleri öğrenmek istiyorlar. YKS hangi puan türüyle hangi bölüme girilir? YKS puan türleri nedir? YKS puanıyla üniversitye girmek isteyenler için hem YKS tercih robotu 2018 linki hem de YKS puanıyla öğrenci alan bölümler (180-200-220-250 puanla girilen üniversiteler) listesi haberimizde...
Peki YKS puan türlerine göre öğrenci alan bölümler hangileri? Bu sorunun yanıtı TAKVİM sizin için derledi. YKS puanıyla öğrenci alan bölümlerin tam listesinden önce öğrencilerin YKS puan türleri hakkında doğru bilgilere ulaşmaları gerekiyor. ÖSYM YKS sonuçlarını hesaplamak için 6 çeşit puan türü kullanılacak. Adaylar bu puan türlerine göre LYS'de girecekleri sınavları belirleyip o şekilde tercihte bulunabilecekler.
YKS 1 Puanıyla öğrenci alan bölümler: Aktüerya Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Basım Teknolojileri YKS – 1, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Taban Puanları YKS– 1, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Güverte Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Uçak Gövde – Motor Bakım Bölümü Taban Puanları YKS – 1
YKS – 2 puanıyla öğrenci alan bölümler: Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Ebelik Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Hemşirelik Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Kimya Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Odyoloji Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Tütün Eksperliği Yüksekokulu Bölümü Taban Puanları YKS – 2