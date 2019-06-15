1 milyon Rus polis Türkiye'ye geliyor! O yasak kalktı

BİR MİLYONDAN FAZLA POLİS İÇİN TÜRKİYE'DE TATİLİN YOLU AÇILDI

Turizm sektörü temsilcilerinin de dile getirdiği konu başlıklarını dikkatle dinleyen ve notlar alan Rusya Devlet Başkanı Putin, iletilen talepleri inceleyeceğini, mümkünse sorunların çözüme kavuşması için hemen adım atılacağının sözünü vermişti. Toplantıda dile getirilen bu talep, Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından kısa sürede çözüme kavuşturuldu. Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsyev, yaklaşık 1 milyonu bulan Rusya İçişleri Bakanlığı çalışanı ve diğer kurumlardaki güvenlik görevlilerinin artık Türkiye'de tatil yapabileceği konusundaki kararın imzalandığını kamuoyuna duyurdu.