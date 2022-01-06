Yıllarca Mardin'de çöp topladı! 'Dost' artık emekli oldu
Mardin'de çöp toplayan bir eşek geçtiğimiz haftalarda emekli edilerek çiftliğe getirildi. 'Dost' adı verilen eşeğin yeni yuvasında arkadaşlarıyla mutlu anları fotoğraflandı. Ömrünün geri kalanını burada tamamlayacak olan Dost'a gözü gibi bakan yetkililer, hiçbir hayvanın bu çağda yük için kullanılmaması gerektiğine vurgu yaptı.
Emre Demir, "Görmüş olduğunuz eşeğimiz Mardin'den geldi. Uzun yıllardır orada çöp için kullanılıyormuş. Yaşadığı şartlar uygun değildi. Yaşadığımız yüzyılda hala eşeklere çöp toplatılması bizi üzüyor ve yıpratıyor. Sadece bu eşeğin değil, orada bu işleri yapan bütün eşeklerin artık bu ıstıraptan kurtulmaları ve çağımıza uygun şartlarda çöplerin toplatılması gerekiyor. Şu anda 'Dost' bizimle ve arkadaşları ile yaşıyor. Gerekli sağlık kontrolleri veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Ömrünün sonuna kadar burada mutlu şekilde yaşayacak" dedi.
Emekli Hayvanlar Çiftliği'nin pilot bölge olduğunu belirten Demir, "Burası bir pilot bölge. Gönül ister ki bütün hayvanlara kapımızı açmak, ama buna şartlarımız elvermiyor. Aslında buradaki amaç, bütün belediyelere örnek olmaktır. Biz sivil toplum kuruluşu olarak bunu yapabiliyorsak, belediyelerin bunu çok daha iyi şartlarda yapabileceğine inanıyoruz. Çünkü kedi köpekler kadar diğer hayvanlar da mağdur olabiliyor ve sonları hüzünlü bitiyor. Sadece 'Dost' değil, mayın tarlasında ayağı sakatlanmış eşek, Manavgat yangınından kurtarılan çiftlik hayvanlarımız var.