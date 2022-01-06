Yıllarca Mardin’de çöp topladı! ’Dost’ artık emekli oldu

Emekli Hayvanlar Çiftliği'nin pilot bölge olduğunu belirten Demir, "Burası bir pilot bölge. Gönül ister ki bütün hayvanlara kapımızı açmak, ama buna şartlarımız elvermiyor. Aslında buradaki amaç, bütün belediyelere örnek olmaktır. Biz sivil toplum kuruluşu olarak bunu yapabiliyorsak, belediyelerin bunu çok daha iyi şartlarda yapabileceğine inanıyoruz. Çünkü kedi köpekler kadar diğer hayvanlar da mağdur olabiliyor ve sonları hüzünlü bitiyor. Sadece 'Dost' değil, mayın tarlasında ayağı sakatlanmış eşek, Manavgat yangınından kurtarılan çiftlik hayvanlarımız var.