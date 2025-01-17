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2 kez evlenen Şeyma Subaşı’ndan aşk itirafı! “Bir diğer bombayı patlatacaksam eğer...”

Acun Ilıcalı ile yaptığı evlilikten Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı, 2023 senesinde evlendiği Mohammed Alsaloussi ile aynı yıl boşanmıştı. Başından iki evlilik geçen subaşı, verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Subaşı, "Kaç kez aşık oldun?" sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi. İşte hayatında biri olduğunu söyleyen ve "O kişi ile evliyim" diyen Şeyma Subaşı'nın açıklamaları...

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 16:28 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 16:28
2 kez evlenen Şeyma Subaşı’ndan aşk itirafı! Bir diğer bombayı patlatacaksam eğer...

Kızı Melisa'nın babası Acun Ilıcalı ile 2017 yılında nikah masasına oturan Şeyma Subaşı'nın evliliği 2018'de son buldu.

2 kez evlenen Şeyma Subaşı’ndan aşk itirafı! Bir diğer bombayı patlatacaksam eğer...

2023 yılında da Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine giren Subaşı'nın bu evliliği de kısa sürdü ve ünlü çift aynı sene içinde boşandı.

2 kez evlenen Şeyma Subaşı’ndan aşk itirafı! Bir diğer bombayı patlatacaksam eğer...

Sık sık magazin gündeminde yer alan Subaşı, konuk olduğu bir YouTube programında aşk yaşantısıyla ilgili itiraflarda bulundu ve bir kez daha adından söz ettirdi.

2 kez evlenen Şeyma Subaşı’ndan aşk itirafı! Bir diğer bombayı patlatacaksam eğer...
2 kez evlenen Şeyma Subaşı’ndan aşk itirafı! Bir diğer bombayı patlatacaksam eğer...

Özel hayatına dair merak edilenleri hiç çekinmeden anlatan Subaşı, "Hayatında kaç kere aşık oldun?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Ben her şeyle aşk yaşıyorum zaten.

2 kez evlenen Şeyma Subaşı’ndan aşk itirafı! Bir diğer bombayı patlatacaksam eğer...

Ben gerçekten çok sevgi dolu biriyim ama romantizm dediğimiz hani eşinle beraber olan o aşk...

2 kez evlenen Şeyma Subaşı’ndan aşk itirafı! Bir diğer bombayı patlatacaksam eğer...

Ben hayatımda bir kere çok aşık oldum tabii ki. O yüzden Melisa oldu. Bir de diğerlerine aşık olduğumu sandım ama sıfır"

2 kez evlenen Şeyma Subaşı’ndan aşk itirafı! Bir diğer bombayı patlatacaksam eğer...

Subaşı, ayrıca "Bir diğer bombayı patlatacaksam eğer hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden diyorum huzur içerisinde ölebilirim. Brezilyalı kendisi" dedi.

2 kez evlenen Şeyma Subaşı’ndan aşk itirafı! Bir diğer bombayı patlatacaksam eğer...

Evlilik olaylarına artık inanmadığını ifade eden Şeyma Subaşı "Ruhum evli. O kişi ile evliyim. Ben öyle hissediyorum" ifadelerini kullandı.