2 kez evlenen Şeyma Subaşı’ndan aşk itirafı! “Bir diğer bombayı patlatacaksam eğer...”

Kızı Melisa'nın babası Acun Ilıcalı ile 2017 yılında nikah masasına oturan Şeyma Subaşı'nın evliliği 2018'de son buldu.
2023 yılında da Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine giren Subaşı'nın bu evliliği de kısa sürdü ve ünlü çift aynı sene içinde boşandı.
Sık sık magazin gündeminde yer alan Subaşı, konuk olduğu bir YouTube programında aşk yaşantısıyla ilgili itiraflarda bulundu ve bir kez daha adından söz ettirdi.
Özel hayatına dair merak edilenleri hiç çekinmeden anlatan Subaşı, "Hayatında kaç kere aşık oldun?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Ben her şeyle aşk yaşıyorum zaten.
Ben gerçekten çok sevgi dolu biriyim ama romantizm dediğimiz hani eşinle beraber olan o aşk...
Ben hayatımda bir kere çok aşık oldum tabii ki. O yüzden Melisa oldu. Bir de diğerlerine aşık olduğumu sandım ama sıfır"
Subaşı, ayrıca "Bir diğer bombayı patlatacaksam eğer hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden diyorum huzur içerisinde ölebilirim. Brezilyalı kendisi" dedi.
Evlilik olaylarına artık inanmadığını ifade eden Şeyma Subaşı "Ruhum evli. O kişi ile evliyim. Ben öyle hissediyorum" ifadelerini kullandı.