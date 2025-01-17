2 kez evlenen Şeyma Subaşı’ndan aşk itirafı! “Bir diğer bombayı patlatacaksam eğer...”

Ben gerçekten çok sevgi dolu biriyim ama romantizm dediğimiz hani eşinle beraber olan o aşk...

Ben hayatımda bir kere çok aşık oldum tabii ki. O yüzden Melisa oldu. Bir de diğerlerine aşık olduğumu sandım ama sıfır"

Subaşı, ayrıca "Bir diğer bombayı patlatacaksam eğer hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden diyorum huzur içerisinde ölebilirim. Brezilyalı kendisi" dedi.