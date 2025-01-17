Menajer davasında karar çıktı! Deniz Akkaya’ya 13 yıl hapis cezası! 5 arkadaşı ile eski menajerini darp ettirmişti

Deniz Akkaya ile eski menajerini Merih Yılmaz'ın mahkemelik olduğu olay 3 Ekim 2018 tarihinde meydana gelmişti.

Manken Deniz Akkaya'nın menajerliğini, Merih Yılmaz yapıyordu. 28 Eylül'de Merih Yılmaz'a mesaj atan Deniz Akkaya, Atina'da ev alacağını ve 20 bin Euro'ya ihtiyacı olduğunu söyledi. İddiaya göre Yılmaz da 70 bin lira parayı bularak Deniz Akkaya'nın avukatı Merih Erkul'a teslim etti. 3 Ekim günü ise Deniz Akkaya bu kez menajeri Merih Yılmaz'ı arayarak avukatının ofisinde toplantı düzenleneceğini kendisinin de katılmasını istedi.

Yılmaz, arkadaşıyla Beyoğlu'nda bulunan ofise aracıyla geldi. Ofiste bulunan Erdi T., ve Uğur Kemal S., Merih Yılmaz'ı darp etmeye başladı. Oğuzhan M., ve adamları Merih Yılmaz'dan borcuna karşılık aracını vermelerini istedi. Yılmaz'ın annesinin üzerine kayıtlı araç için, Akkaya'nın yanında bulunan 5 şüpheli kişi Yılmaz'a annesini aratarak vekalet çıkarmasını istedi. Vekalet işleminin ardından Merih Yılmaz'a Deniz Akkaya'nın kendisine bir borcu olmadığı yazan bir metin imzalatıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Deniz Akkaya ve beraberindeki 5 şüpheli hakkında ''Hukuki Alacağını Tahsil Etmek Amacıyla Yağma Yapmak'', ''Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma'' suçları kapsamında iddianame düzenlenerek; İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Adli tıp raporunda yaralanmanın basit müdahale ile giderilebilir olduğu aktarıldı.