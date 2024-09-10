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Anaokulunda vahşet! Nöbetçi öğretmen kemerle yumrukla darbedildi | İşte o anlar...

Mardin Mazıdağı'nda bir anaokulunun bahçesinde nöbetçi olan öğretmen, kapı açma nedeniyle biri boksör iki kardeş tarafından darbedildi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı, saldırgan kardeşler gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 22:52 Güncelleme Tarihi10 Eylül 2024, 23:05
Anaokulunda vahşet! Nöbetçi öğretmen kemerle yumrukla darbedildi | İşte o anlar... 1

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir anaokulunun bahçesinde nöbetçi öğretmen Yusuf E., 'kapı açma' nedeniyle tartıştığı biri amatör boksör 2 kardeş tarafından darbedildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, 2 kardeş de gözaltına alındı.

Anaokulunda vahşet! Nöbetçi öğretmen kemerle yumrukla darbedildi | İşte o anlar... 2

Olay, dün Mazıdağı ilçesinde Hediye Alay Aktaş Anaokulunda meydana geldi.

Anaokul bahçesinde dehşet! Boksörden öğretmene darp kamerada!

Anaokulunda vahşet! Nöbetçi öğretmen kemerle yumrukla darbedildi | İşte o anlar... 3

İddiaya göre, 2 kapılı okula kapalı olan ana kapıdan girmek isteyen biri boksör 2 kardeş, okulda nöbetçi olan Yusuf E.'den kapalı olan ana kapıyı açmasını istedi

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