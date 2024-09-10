Anaokulunda vahşet! Nöbetçi öğretmen kemerle yumrukla darbedildi | İşte o anlar...

Mardin Mazıdağı'nda bir anaokulunun bahçesinde nöbetçi olan öğretmen, kapı açma nedeniyle biri boksör iki kardeş tarafından darbedildi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı, saldırgan kardeşler gözaltına alındı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir anaokulunun bahçesinde nöbetçi öğretmen Yusuf E., 'kapı açma' nedeniyle tartıştığı biri amatör boksör 2 kardeş tarafından darbedildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, 2 kardeş de gözaltına alındı.
Olay, dün Mazıdağı ilçesinde Hediye Alay Aktaş Anaokulunda meydana geldi.
İddiaya göre, 2 kapılı okula kapalı olan ana kapıdan girmek isteyen biri boksör 2 kardeş, okulda nöbetçi olan Yusuf E.'den kapalı olan ana kapıyı açmasını istedi