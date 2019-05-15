Bu testi kimse çözemiyor! Sosyal medyada gündem oldu...
Detayların doğru cevabı söylediği ve sadece bu detayları görebilenlerin çözebildiği 10 soruluk beyin egzersizi sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler. İşte sosyal medyada gündem olan ve birçok kişinin çözerken zorlandığı zeka testleri...
15.05.2019 22:15
- Son Güncelleme: 15.05.2019 23:17
1. Adamın karısı hangisi?
Hastanede yatan 3 hasta içinde ortadaki adamın karısı A veya B'den hangisidir?
2. Hangisi hapiste yeni?
Resimdeki mahkumlardan hangisi hapishaneye yeni girmiştir?
3. Hangisinin iki tane sevgilisi var?
Görüş günündeki iki mahkumdan bir tanesinin iki sevgilisi var. Sizce hangisi?
4. Hangisi yalan söylüyor?
Bir araba kazasında hafızasını kaybeden adam haftalar süren komadan çıktıktan sonra yanına iki kadın gelir. kadınlardan bir tanesi onunla evli olduğunu söylerken diğeri çocukları olduğunu iddia etmektedir. Kadınlardan hangisi yalan söylüyor?
5. Oyuncağı kim çaldı?
Bu resimdekilerden bir tanesi arkadaki dükkandan oyuncak çaldı. Hırsız kim? (İpucu: Küçük çocuk değil)