19 yaşındaki İngiliz YouTuber dondurma çubuğundan drone yaptı! YouTube videosu milyonlar izlendi

YouTube dünya üzerinde milyonlarca insan için vazgeçilmez bir eğlence aracı haline geldi. YouTube!ta son zamanlarda en çok konuşulan videolardan bir tanesi de genç İngilizce YouTuber'ın dondurma çubuklarından ortaya çıkardığı şahane proje oldu. 18 yaşındaki İngiliz öğrenci önce bir düzine dondurma çubuğu buldu. Sonrasında neler yaptığına şaşıracaksınız!