19 yaşındaki İngiliz YouTuber dondurma çubuğundan drone yaptı! YouTube videosu milyonlar izlendi
YouTube videoları artık günümüzde milyonlarca internet kullanıcısı için vazgeçilmez hale gelmiş durumda. Kimi zaman müzik dinlemek, belki belgesel izlemek için kullandığımız YouTube, bazen de birbirinden ilginç yetenekleri izleyiciyle buluşturuyor. YouTube'ta en çok ilgi gören video türlerinden biri de yetenekli insanların hünerlerini sergilediği içerikler. Son olarak 18 yaşındaki genç bir İngiliz YouTuber, dondurma çubuklarından drone yaptı! İngiliz YouTuber'ın YouTube videosu çok kısa sürece milyonlar izlendi. İşte izlenme rekorları kıran o YouTube videosunun içeriği ve sizleri çok şaşırtacak "dondurma çubuğundan drone" projesi...
02.08.2019 07:00
- Son Güncelleme: 02.08.2019 07:01
YouTube dünya üzerinde milyonlarca insan için vazgeçilmez bir eğlence aracı haline geldi. YouTube!ta son zamanlarda en çok konuşulan videolardan bir tanesi de genç İngilizce YouTuber'ın dondurma çubuklarından ortaya çıkardığı şahane proje oldu. 18 yaşındaki İngiliz öğrenci önce bir düzine dondurma çubuğu buldu. Sonrasında neler yaptığına şaşıracaksınız!
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