'Güven Bana' yeni bölümde geceye damga vuran olay! Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı...

Müge Anlı, Güven Bana ile izleyicileri ekran başına kilitliyor. Sevilen sunucu Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana programı 1 Ağustos tarihinde 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İşte Müge Anlı'nın yeni programı Güven Bana'nın yeni bölümü soru ve cevapları...



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