Aslan ve kaplanın (kavgası) karşılaşması hayrete düşürdü! Sonu ise şoke etti
Biri ormanların kralı Aslan diğeri ise en büyük kedi olan Kaplan! Peki bu ikisi karşılaşırsa ne olur? Bu görüntüler nerede çekildi bilinmiyor muhtemelen bir hayvan parkı. Çünkü bu iki büyük yırtıcı doğal ortamda karşılaşmıyor. Bu bağlamda Aslan ve Kaplan'ın dövüş görüntüleri sosyal medyayı salladı. İki avcının karşılaşmasını izleyen takipçiler gözlerine inanamadı. Milyonlarca kez tık'lanan görüntülerde Aslan ve Kaplan'ın uzun süre birbirine üstünlük sağlayamadığı görüldü. Uzun süren dövüş sürpriz bir sonla bitti. İşte sosyal medyanın dilinden düşmeyen o anlar...
Aslan ile Kaplan Arasındaki Fark
Hem aslan hem de kaplanlar kedi ailesine ait vahşi hayvanlar olmasına rağmen, bu iki büyük kedi arasında pek çok farklılık var. Görünüşleri aslanla kaplan arasındaki en belirgin farktır. Kaplanların bedenleri üzerinde kalın, siyah çizgiler vardır, aslanların çizgileri yoktur. Kaplanların da erkek aslanlar gibi yeleleri yoktur. Erkek aslanların yüzleri etrafında büyük bir yele vardır. Fiziksel özellikler aslanlar ve kaplanlar arasında da farklıdır. Aslanlar kaplandan daha uzun olmasına rağmen, kaplanlar aslanlardan daha yüksek, daha kaslı ve genellikle daha ağırdır. Kaplanların bacakları daha güçlüdür ve aslanlarla karşılaştırıldığında çok daha aktif ve çeviktir. Doğası gereği, kaplanlar aslanlardan daha agresiftir.
Erkek aslanların bir şekilde tembel olduğu düşünülür ve gerçekten gerekmediği sürece hiçbir şey yapmazlar. Aslanlar ve kaplanlar kıyaslandığında kaplanlar daha baskın büyük kedilerdir. Genlerinin karıştığı birkaç durumda bile, kaplan genleri aslan genlerinden daha belirgin ve baskındır. Aslanlar genelde büyük gruplarla yaşamak isterler ve bunlar "aslan sürüsü" olarak bilinirler. Aslan sürüsü içinde, kabilenin başı olan bir erkek aslan, birkaç erkek ve dişi kadınla birlikte bulunur. Dişi aslan bozkırda yiyecek arar. Dişiler avlarını sürüye getirir ve bu nedenle erkek aslanlar yemek avlama ve hazırlama işini dişilere bırakırlar.
Öte yandan, kaplanlar kendi başlarına yaşamayı ve avlanmayı tercih eder. Kaplan ormanda kendisi için avlanır ve sonra avlarını yalnız başına yiyip bitirirler. Bu nedenle, aslanların kaplanlardan kesinlikle daha girişken olduğunu söyleyebiliriz.
Aslan ile kaplan arasındaki fark özetlenecek olursa;
Görünüş açısından aslanlar ve kaplanlar tamamen farklı görünürler. Kaplanlar daha ağır, daha kaslı ve vücudu üzerinde siyah çizgiler vardır. Aslanların çizgileri yoktur.
Erkek aslanların yüzleri etrafında büyük bir yele vardır; kaplanlarda yele yoktur.
Aslanlar gruplar halinde yaşar, ancak kaplanlar yalnız olmayı tercih eder.
Kaplanlar, aslanlardan daha aktif ve çeviktir ve daha hızlıdırlar.
Kaplanlar kendileri için avlanır; dişi aslanlar ise sürü için avlanır ve beslenmek için sürüye yiyecek bulup getirirler. Erkek aslan ise av konusunda pek bir şey yapmayı tercih etmez.
Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. Aslan ve Kaplan'ın dövüş görüntüleri sosyal medyayı salladı. İki avcının karşılaşmasını izleyen takipçiler gözlerine inanamadı. Milyonlarca kez tık'lanan görüntülerde Aslan ve Kaplan'ın uzun süre birbirine üstünlük sağlayamadığı görüldü. Uzun süren dövüş sürpriz bir sonla bitti. İşte sosyal medyanın dilinden düşmeyen o anlar...