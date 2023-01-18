18 yaşındaki kızı kaçıran 50'lik üfürükçü Süleyman utanmadan Hilal'e evlilik teklifi etti! Müge Anlı çileden çıktı: "Bir çocukla dudak dudağa..."

Anne Şerife Hanım kızının davranışlarındaki anormalliği seziyor. Kızının kendi kendine konuşup güldüğünü söyleyen Şerife Hanım kızı Hilal'in "Beni ruhani varlıklar çok seviyor, sen yanımda olunca beni senden kıskanıyor" dediğini iddia etmişti.