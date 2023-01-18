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Haberler Yaşam 18 yaşındaki kızı kaçıran 50'lik üfürükçü Süleyman utanmadan Hilal'e evlilik teklifi etti! Müge Anlı çileden çıktı: "Bir çocukla dudak dudağa..."

18 yaşındaki kızı kaçıran 50'lik üfürükçü Süleyman utanmadan Hilal'e evlilik teklifi etti! Müge Anlı çileden çıktı: "Bir çocukla dudak dudağa..."

Konya'da 16 gün önce kaybolan Hilal Baltacı ve onu kaçırdığı üfürükçü Süleyman 18 Ocak canlı yayınındaydı. Daha öncce ailesi baskısı nedeniyle eve dönmek istemediğini söyleyen Hilal Baltacı ve üfürükçü Süleyman en sonunda Müge Anlı'yı çileden çıkartırken Hilal'in annesi Arife Hanım sinir krizi geçirdi. Üfürükçü Süleyman'ın evlilik teklifi ise bardağı taşıran son damla oldu. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar.

18.01.2023 16:35 - Son Güncelleme: 18.01.2023 16:35
18 yaşındaki kızı kaçıran 50’lik üfürükçü Süleyman utanmadan Hilal’e evlilik teklifi etti! Müge Anlı çileden çıktı: Bir çocukla dudak dudağa...

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yine milyonları ekran başına topladı. Üfürükçü Süleyman geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki Hilal Baltacı'yı kaçırmıştı.

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18 yaşındaki kızı kaçıran 50’lik üfürükçü Süleyman utanmadan Hilal’e evlilik teklifi etti! Müge Anlı çileden çıktı: Bir çocukla dudak dudağa...

Şerife ve Arif çifti, 18 yaşındaki kızlarının 50 yaşındaki bir kişi tarafından kaçırıldığını iddia edip Müge Anlı'ya başvurmuştu geçtiğimiz günlerde.

18 yaşındaki kızı kaçıran 50’lik üfürükçü Süleyman utanmadan Hilal’e evlilik teklifi etti! Müge Anlı çileden çıktı: Bir çocukla dudak dudağa...

Anne Şerife Hanım kızının davranışlarındaki anormalliği seziyor. Kızının kendi kendine konuşup güldüğünü söyleyen Şerife Hanım kızı Hilal'in "Beni ruhani varlıklar çok seviyor, sen yanımda olunca beni senden kıskanıyor" dediğini iddia etmişti.

18 yaşındaki kızı kaçıran 50’lik üfürükçü Süleyman utanmadan Hilal’e evlilik teklifi etti! Müge Anlı çileden çıktı: Bir çocukla dudak dudağa...

Kızını psikologa götürmek yerine üfürükçüye götüren Şerife Hanım'ın bu hareketi sonrası başlarına gelmeyen kalmıyor.

18 yaşındaki kızı kaçıran 50’lik üfürükçü Süleyman utanmadan Hilal’e evlilik teklifi etti! Müge Anlı çileden çıktı: Bir çocukla dudak dudağa...

Kızının garip davranışlarının devam ettiğini söyleyen anne Şerife Hanım üzerine bir de kızı Hilal'i abartlılı makyaj va kıyafetlerle yakalıyor. Telefonunu alıp kontrol ettiğinde ise Süleyman isimli adamla yazıştıklarını ve bu adamın kızından 'uygunsuz' fotoğraflar istediğini görüyor.

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