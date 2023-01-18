18 yaşındaki kızı kaçıran 50'lik üfürükçü Süleyman utanmadan Hilal'e evlilik teklifi etti! Müge Anlı çileden çıktı: "Bir çocukla dudak dudağa..."
Konya'da 16 gün önce kaybolan Hilal Baltacı ve onu kaçırdığı üfürükçü Süleyman 18 Ocak canlı yayınındaydı. Daha öncce ailesi baskısı nedeniyle eve dönmek istemediğini söyleyen Hilal Baltacı ve üfürükçü Süleyman en sonunda Müge Anlı'yı çileden çıkartırken Hilal'in annesi Arife Hanım sinir krizi geçirdi. Üfürükçü Süleyman'ın evlilik teklifi ise bardağı taşıran son damla oldu. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar.
18.01.2023 16:35 - Son Güncelleme: 18.01.2023 16:35
Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yine milyonları ekran başına topladı. Üfürükçü Süleyman geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki Hilal Baltacı'yı kaçırmıştı.
Şerife ve Arif çifti, 18 yaşındaki kızlarının 50 yaşındaki bir kişi tarafından kaçırıldığını iddia edip Müge Anlı'ya başvurmuştu geçtiğimiz günlerde.