19 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu! Cuma kampanyaları burada! PlayStation 4 ve Drone Corby sürprizi

Çamaşır Makinesi 8 Kg A+++ 1000 Devir

• A+ enerji sınıfına sahip diğer çamaşır makinelerine göre %22'ye kadar daha az enerji harcar

• A+++

• 8 Kg

• 15 program

• Zaman geciktirme özelliği

• Dakikada 1000 devir

• Not : Sms bilgilendirmesiyle 7 iş günü içerisinde teslimat