GaleriYaşam

19 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu! Cuma kampanyaları burada! PlayStation 4 ve Drone Corby sürprizi

19 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz gün yayınlanmış indirimli ürünler için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. BİM müşterileri bugünden itibaren en yakın BİM şubelerinden kampanyaları ürünlere ulaşabilecekler. Teknoloji ürünlerine ağırlık veren BİM'in daha önce de satışa sunduğu indirimli PlayStation 4 bu katalogda da yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler yer alıyor? İşte 19 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

19.04.2019 10:10 - Son Güncelleme: 19.04.2019 10:14
19 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu! Cuma kampanyaları burada! PlayStation 4 ve Drone Corby sürprizi

BİM aktüel ürünler kataloğu burada! 19 Nisan Cuma günü indirimleri merakla bekleniyordu. Bugünden itibaren satışa çıkan kampanyalı ürünlerin listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 19 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

19 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu! Cuma kampanyaları burada! PlayStation 4 ve Drone Corby sürprizi

PS4 500 GB + Red Dead Redemption 2

• 1 adet oyun Red Dead Redemption 2
• 1 adet oyun kolu
• 2 yıl garanti
• HDMI
• Bluetooth
• Wi-Fi

19 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu! Cuma kampanyaları burada! PlayStation 4 ve Drone Corby sürprizi

Çamaşır Makinesi 8 Kg A+++ 1000 Devir

• A+ enerji sınıfına sahip diğer çamaşır makinelerine göre %22'ye kadar daha az enerji harcar
• A+++
• 8 Kg
• 15 program
• Zaman geciktirme özelliği
• Dakikada 1000 devir
• Not : Sms bilgilendirmesiyle 7 iş günü içerisinde teslimat

19 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu! Cuma kampanyaları burada! PlayStation 4 ve Drone Corby sürprizi

Reeder M7 Tablet

• 7'' ekran boyutu
• 1,2 GHz işlemci
• Batarya 2000 mAh
• Arka Kamera 2 Mp , Ön Kamera 0,3 Mp
• Dahili hafıza 8 GB, Ram 1 GB
• 3G
• Sim kart desteği

19 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu! Cuma kampanyaları burada! PlayStation 4 ve Drone Corby sürprizi

Drone Corby

• Ağırlık: ~128 gr • Uçuş ağırlığı: ~150 gr
• Telefon kontrol mesafesi: ~20 m
• Kumanda kontrol mesafesi: ~70 m
• Batarya: 3.7 V (1S) 680 mAh Li-Po
• Azami irtifa: ~70 m • Uçuş süresi: Max. 7-9dk
• Şarj süresi: ~45-60dk • Smart kontrol
• Kumanda: 6 kanal 2.4 GHz • Dahili gyro
• 360 derece takla
• Uygulama: FYD-FPV
• Havada Sabitleme Özelliği
• Otomatik Kalkış-İniş Özelliği
• Fotoğraf ve Video Çekebilme
• Wifi Kablosuz Bağlantı Akıllı Telefonlar İle Uçabilme

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Cuma mesajları 2019: En yeni 19 Nisan'a özel cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
Cuma mesajları 2019: En yeni 19 Nisan'a özel cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar