19 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu! Cuma kampanyaları burada! PlayStation 4 ve Drone Corby sürprizi
19 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz gün yayınlanmış indirimli ürünler için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. BİM müşterileri bugünden itibaren en yakın BİM şubelerinden kampanyaları ürünlere ulaşabilecekler. Teknoloji ürünlerine ağırlık veren BİM'in daha önce de satışa sunduğu indirimli PlayStation 4 bu katalogda da yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler yer alıyor? İşte 19 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
19.04.2019 10:10
- Son Güncelleme: 19.04.2019 10:14
Drone Corby
• Ağırlık: ~128 gr • Uçuş ağırlığı: ~150 gr
• Telefon kontrol mesafesi: ~20 m
• Kumanda kontrol mesafesi: ~70 m
• Batarya: 3.7 V (1S) 680 mAh Li-Po
• Azami irtifa: ~70 m • Uçuş süresi: Max. 7-9dk
• Şarj süresi: ~45-60dk • Smart kontrol
• Kumanda: 6 kanal 2.4 GHz • Dahili gyro
• 360 derece takla
• Uygulama: FYD-FPV
• Havada Sabitleme Özelliği
• Otomatik Kalkış-İniş Özelliği
• Fotoğraf ve Video Çekebilme
• Wifi Kablosuz Bağlantı Akıllı Telefonlar İle Uçabilme
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